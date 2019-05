Sexy am Broadway

× Erweitern Foto: broadwaybares.com Broadway Bares

Im Pride-Monat Juni ziehen bei Broadway Bares Darsteller und Tänzer blank – für einen guten Zweck. Und auch sonst hat haben die Broadwayshows in Hinblick auf die LGBTIQ*-Community einiges zu bieten.

1992 kam Jerry Mitchell, damaliger Broadwaytänzer und inzwischen mit einem Tony Award ausgezeichnet auf die Idee, Geld für von HIVI/Aids Betroffene zu sammeln, indem er eine Strip-Show organisierte. Gemeinsam mit sechs Freunden sammelte er im ersten Jahr von Broadway Bares 8.000 Dollar. Inzwischen gehört die Veranstaltung zu den Höhepunkten im New Yorker Benefizveranstaltungskalender und konnte 2018 über 1,9 Millionen Dollar an Spenden sammeln.

Unter dem Motto Broadway Bares: Take Off finden am 16. Juni zwei Shows im Hammerstein Ballroom in der Nähe des Madison Square Gardens statt, bei denen sich die Stars und Tänzer des Broadways ihrer Klamotten entledigen.

BROADWAY HIGHLIGHTS 2019

Doch nicht nur bei Broadway Bares gibt es nackte Tatsachen zu bewundern - kaum eine Show verzichtet auf eine Tanzeinlage mit oberkörperfreien Tänzern und zur Saison rund um den in New York stattfindenden WorldPride und dem 50. Jahrestag des Stonewall-Aufstandes gibt es allerhand Sehenswertes auf den den Broadwaybühnen.

The Cher Show

The Cher Show

Gleich drei Sängerinnen teilen sich die Rolle der scheinbar alterslosen Show-Legende und liefern ein spektakuläres und farbenfrohes Potpourri von Chers größten Hits. Tänzerinnen und Tänzer tun das Übrige, um das Publikum entsprechend anzuheizen.

The Prom

The Prom

Die Geschichte um ein lesbisches Liebespärchen, das gemeinsam den Abschlussball seiner Schule besuchen will, gehört mit seinen Comedy-Einlagen zu den aktuellen Broadway-Hits und Lieblingen der LGBTIQ*-Community. The Prom ist zudem in der Kategorie bestes Musical für den Tony Award nominiert.

Toostsie

Tootsie

Die Cross-Dressing-Filmkomödie aus den 1980er Jahren mit Dustin Hoffman in der Titelrolle begeistert nun auch als Musical das Broadway-Publikum. Mit 11 Nominierungen für einen Tony Award, darunter als bestes Musical, ist Tootsie bereits jetzt mehr als nur ein Geheimtipp für Musicalfans.

Moulin Rouge

Moulin Rouge

Glitzer, Glamour und viel Erotik. Endlich hat es Baz Luhrmanns opulentes Filmmusical auch auf die Theaterbühne geschafft. Im Juni starten die Voraufführungen, die Broadway-Premiere ist für den 25. Juli geplant.

Am besten bucht man seine Tickets schon vor der Reise online, in Reisebüros, bei Reiseveranstaltern oder Nordamerika-Spezialisten, dadurch erspart man sich lange Wartezeiten an den Ticketschaltern und kann sich die besten Sitzplätze aussuchen.