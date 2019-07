Rosa Reisen – einmal um die Welt

Foto: Rosa Reisen

Bereits 1999 hat sich das Münchner Reisebüro Alakara Xperience aufgemacht mit „Rosa Reisen“ den Markt für schwul-lesbisches Reisen zu erobern. Damals im Markt noch eine absolute Nische, hat sich seitdem eine Menge getan. Das Angebot ist vielfältig und die Zielgruppe ist wesentlich anspruchsvoller geworden.

Hieß es bei den großen Veranstaltern und Destinationen früher oft lediglich „gays welcome“ so hat sich dies inzwischen zu „gays wanted“ gewandelt – LGBTs sind als Gäste also explizit erwünscht. Der Spezialist „Rosa Reisen“ hat diesen Weg mit Expertise und Kompetenz begleitet und legt dabei viel Wert auf ausgewählte und niveauvolle Angebote. „Rosa Reisen“ bietet alle Angebote zum vergleichbaren Online-Preis an und stellt zum Beispiel aus den Bausteinen des Partners DERTOUR ein individuelles Urlaubspaket zusammen. Von der Anreise über das Hotel ­– zahlreiche Unterkünfte sind IGLTA-unterstützt –, bis hin zu einzigartigen Erlebnissen vor Ort gibt es alles aus einer Hand. Statt anonym über große Online-Portale zu buchen, macht der persönliche Besuch im Reisebüro in Sachen Beratung den feinen Unterschied – und er unterstützt den Community-Gedanken. Weitere Infos gibt es telefonisch, auf der Website und natürlich persönlich bei „Rosa Reisen“.

Alakara Xperience – Rosa Reisen, Hans-Sachs-Str. 22, München, Tel.: 089 23702992, www.rosa-reisen.de