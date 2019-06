Jubiläum bei Pink Lake

× Erweitern Foto: Pink Lake Festival Pink Lake Festival 2017

Das Sommerparty-Highlight der LGBTIQ*-Szene am Wörthersee feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Vom Donnerstag, den 24. August bis Sonntag, den 27. August trifft sich die Community und Freunde wieder zum Szene-Event mit Kultstatus in einzigartiger Location.

Die Vorfreude auf das Jubiläumsfestival der PINK LAKE am Wörthersee ist groß. Das spiegelt der enorme„Run“ auf die Festivalkarten wider: bis Anfang Mai wurden schon im Vorverkauf über 400 Kombi-Tickets bestellt und alles deutet auf einen neuen Rekordwert hin. „Wir sind sehr stolz darauf, dass diese Idee sich so gewaltig entwickelt hat und das PINK LAKE Festival einen so guten Ruf in der Community genießt. Für uns, als Organisatoren, ein großer Vertrauensvorschuss und der Ansporn auch heuer wieder mit einem abwechslungsreichen und stimmungsvollen Programm für jede Menge Partyerlebnisse zu sorgen!“ freut sich Roland Sint, Geschäftsführer der Wörthersee Tourismus GmbH.

× Erweitern Foto: Pink Lake Festival Pink Lake 2017

Und es ist sicherlich auch gerade der Mix aus dem chillig, spritzigen Tagesprogramm im SOL-Beachclub mit Wassersport, coolem Sound und Cocktails und der abwechslungsreichen Partytrilogie, welche die Nacht am Wörthersee zum Tag machen.

Licht- und Pyroshow

Los geht es am Donnerstag, den 24. August mit dem Relaunch der bisherigen Trachtenparty: die Almdudler Almrauschparty bietet einen perfekten Crossover zwischen rustikalen Trachtenelementen und fetzigem Alpinrock-Sound. Für einen stimmungsgeladenen Abend sorgen erstmals - neben den Drag-Legenden Melli & Mataina - die knackigen Jungs der Band „die Stockhiatla“. Nicht fehlen dürfen bei einem 10-Jahre-Jubiläum die Schuhplattler von Sattendorf, die schon in den vergangenen Jahren immer mit dabei waren. Für heuer wurden schon neue Choreographien einstudiert, die das Publikum wieder zum Mitmachen animieren sollten. Neu ist auch der Abschluss des „Big-Openings“ am Gemonaplatz bzw. beim Strandpark vor dem berühmten Schlosshotel Velden: PINK WALTZ eine tolle Licht- und Pyroshow in der Veldener Bucht zu Walzerklängen von Johann Strauß, schafft den idealen Übergang zur PINK MIDNIGHT in den zahlreichen Lokalen am Casinoplatz in Velden, wo das Opening dann munter weiter geht.

Tanz in der Fabrik

Als wahres Highlight entpuppte sich im letzten Jahr die neue Location in der „Fabrik“. Das stillgelegte Fabrikgebäude beim Bad Saag mit all seinen Zahnrädern, Maschinenteilen und Hochöfen ist der ideale Rahmen für eine heiße Clubnacht. Die PINK&BLUE-Club Night mit zwei Dancefloors bietet sicher zahlreiche kreative Kostümvariationen in den Festival-Farben. (Die drei besten Gäste-Outfits werden von der Festival-Jury mit ganz besonderen Preisen geehrt.)

× Erweitern Foto: Pink Lake Festival Pink Lake 2017

Party-Boote auf dem Wörtherseee

Das Premiumevent im Rahmen des PINK LAKE Festivals ist seit Jahren die Boat-Cruise-Party über den Wörthersee. Aufgrund der großen Nachfrage werden auch heuer wieder drei Schiffe aus der Flotte der Wörthersee-Schifffahrt in See stechen. Durch das geschickte Vertauen werden die drei Schiffe, mit DJ James Munich, DJane Käry, sowie einem Überraschungsgast an den Turntables, im Laufe des Abends zur größten Tanzfläche am See machen die Boat-Cruise-Party zu einem absoluten Party-Highlight in der LGBTIQ*-Szene.

Strand und mehr

Der Pink Lake Beach Club mit Infostand präsentiert sich im ganz neu gestalteten SOL-Beachclub:hier gibt es nun einen echten Summerjungle mit zahlreichen Palmen und chillig gemütlichen Loungemöbeln, in denen es sich herrlich relaxen lässt. Melli & Mataina sorgen mit den beliebten Beachgames für feucht-fröhliches Entertainment und diverse Wassersportangebote ergänzen das Sun&Fun-Erlebnis direkt am spektakulären Wörthersee.

Pink Lake, 24. bis 27. August 2019

www.pinklake.at