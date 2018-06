Das Pink Lake Festival schlägt neue Wellen

× Erweitern Foto: Pink Lake Festiavl Pink Lake 2017

Seit mittlerweile 11 Jahren ist das Pink Lake Festival das Sommerparty-Highlight der LGBTQ-Szene am Wörthersee. Vom 23. bis zum 26. August trifft sich die Community mit ihren Freunden zum Szene-Event mit echtem Kultstatus in einzigartiger Location. Doch diesmal ist vieles anders und einiges neu: Das Festival kehrt an den Ort seiner Wurzeln nach Pörtschach am Wörthersee zurück und bringt mit dem Ortswechsel neuen Schwung in das viertägige Event. Die maßgeblichen Erfolgsfaktor des Festivals bleiben aber unangetastet: tagsüber Beachclub, abends Party.

Schon vor dem offiziellen Festivalbeginn am Donnerstag, den 23. August wird in diesem Jahr mit einem „Pre-Event“ in der Schlossvilla Miralago gefeiert. Unter dem Motto „Love is love“ singt Queer-Star Virginia Ernst im gediegenen Ambiente der Schlossvilla ihre neuesten Lieder. Eröffnet wird das eigentliche Festival dann am Donnerstag im Schloss Leonstain im Herzen von Pörtschach. Bei der „Almdudler Almrausch Party“ bleibt garantiert kein Stein auf dem anderen. Nach wie vor ist die österreichische Kräuterlimonade Almdudler Hauptsponsor des Events, auch der zünftige Dresscode mit Dirndl und Lederhosen bleibt erhalten. Der Ablauf hingegen ist neu: Los geht es bereits um 18:30 Uhr im Schlossgarten mit der „Pink‘n Almrausch Wies´n“, zu der der Eintritt frei ist. Der Bieranstich durch die Dragqueens Melli und Mataina, Zünftiges vom Grill und urige Musik bringen die Gäste in Stimmung für eine lange Partynacht. Um 21:30 Uhr öffnen sich dann die Tore zum Innenhof des Schlosses. Hier geht es gleich mit einem echten Kracher auf der Bühne los: Direkt unter einer 1000-jährigen Linde feuern die „Stockhiatla“ ein Stimmungsfeuerwerk erster Güte ab. Im Inneren des fast 700 Jahre alten Schlosses geht es ebenfalls heiß her: DJ James Munich aus München in der Sissy-Lounge und DJane Käry aus Frankfurt in der Franzl-Lounge sorgen an den Turntables für Stimmung bis in die frühen Morgenstunden.

× 1 von 3 Erweitern Foto: Pink Lake Festiavl Pink Lake 2017 × 2 von 3 Erweitern Foto: Pink Lake Festival Pink Lake Festival 2017 × 3 von 3 Erweitern Foto: Pink Lake Festiavl Pink Lake 2017 Prev Next

Viele Besucher des Pink Lake Festivals im vergangenen Jahr haben die neue Location in der „Fabrik“ in der Nähe des Ortes Saag sofort ins Herz geschlossen. Logisch, dass die Fabrik auch in der Planung für dieses Jahr nicht fehlen darf. Das ehemalige Industriegebäude mit seinen historischen Zahnrädern, Maschinenteilen und Hochöfen ist der ideale Rahmen für die Pink Lake Clubnight unter dem Motto „Dance all the night“. Die beiden Dancefloors werden von den Resident-DJs James Munich, DJane Käry und dem Hamburger DJ Sunshine bespielt.

× 1 von 2 Erweitern Foto: Pink Lake Festiavl Pink Lake 2017 × 2 von 2 Erweitern Foto: Pink Lake Festiavl Pink Lake 2017 Prev Next

Ein weiteres Highlight ist die „Boat-Cruise-Party“ auf dem türkisblauen Wasser des Wörthersees. Auch in diesem Jahr werden wieder drei Schiffe in See stechen. Durch Taue miteinander verbunden, verwandeln sich die drei Schiffe im Laufe des Abends in die größte Tanzfläche auf dem See und machen die Boat-Cruise-Party zu einem einzigartigen Erlebnis. Neu ist das Beach-Club-Konzept: Vom Donnerstag bis zum Sonntag wird die Blumeninsel, eine Halbinsel vor Pörtschach, zum „Pink Island“. Melli und Mataina veranstalten hier ihre "Beachgames", zusätzlich laden die grüne Liegewiese und der sanfte Sound der DJs ein zum Entspannen auf bequemen Liegen. Für Abwechslung vom Chill-Out sorgt das Wassersport-Angebot mit Wakeboard und Aqua-Tubes. Per Fähre ist die Pink Island mit dem Leon Beach verbunden. Hier können die Gäste ein weiteres Beachclub-Angebot genießen.

Tickets gibt es unter www.pinklake.at. Weitere Informationen: www.facebook.com/pinklake.