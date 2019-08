Phoenix: Die Wüste lebt

× Erweitern Foto: Marriott Phoenix The Phoenician Scottsdale

Wer auf einem Road-Trip durch den Westen der USA – etwa vom Joshua Tree National Park bei Palm Springs in die Nationalparks Saguaro, Grand Canyon und Zion – reist, kommt an Phoenix nicht vorbei. Und das ist gut so.

Ganz schön heiß kann es in der Wüste Arizonas werden. Auf bis zu 46 Grad im Schatten klettert das Thermometer im Sommer, zwischen Mitte Mai und Mitte September liegt die Durchschnittstemperatur bei etwa 38 Grad. Kein Wunder, dass man sich in Phoenix gerne an ein schattiges Plätzchen mit einem gekühlten Pool oder für einen Spa-Besuch zurückzieht. Und dieser Orte gibt es viele, vor allem im Luxusbereich. Ob Hotelketten wie Fairmont, Andaz, W oder einzelne Häuser wie Civana oder The Phoenician – es sind Resorts, in denen man auf seiner Rundreise durch den Westen der USA einen erholsamen Zwischenstopp einlegen kann. Zugleich bietet sich die Gelegenheit, die Wüstenmetropole Phoenix zu entdecken. Der riesige Ballungsraum im Valley of the Sun umfasst mehrere Städte und Gemeinden mit insgesamt vier Millionen Einwohnern. Allein an der im benachbarten Tempe beheimateten Arizona State University lernen an die 70.000 Studenten. Ebenjene Studierende sind es auch, die das Leben und die Szene in Tempe und Phoenix prägen. Die Innenstadt von Tempe ist mit ihren zahlreichen Bars und Restaurants ein kleines Paradies für Nachtschwärmer, während in dem von Stararchitekt Frank Lloyd Wright erbauten Gammage Auditorium Broadwayshows wie Wicked, The Book of Mormon oder König der Löwen Gastspiele geben. Im supermodernen Tempe Center for the Arts stehen Wechselausstellungen mit zeitgenössischer Kunst und eine große Vielfalt an Konzerten auf dem Programm.

Klangerlebnis und Kakteen

Musikliebhaber kommen auch im 2010 eröffneten Musical Instrument Museum in Phoenix auf ihre Kosten. Mit über 7.000 Instrumenten aus etwa 200 Ländern und Regionen gehört das Museum zu den besten seiner Art – fast jedes Instrument lässt sich per Audioguide auch im Einsatz hören. Einen Einblick in die Pflanzenwelt der in Arizona befindlichen Sonora-Wüste bekommt man dagegen beim Besuch des Desert Botanical Garden. An die 50. 000 Pflanzen und Kakteen wachsen auf dem Areal, das man auf mehreren Wanderwegen erkunden kann. Naturliebhaber können zudem locker von Phoenix aus einen Tagesausflug in den Saguaro-Nationalpark oder nach Sedona, das für seine roten Felsformationen bekannt ist, unternehmen.

Urban und schwul

Ziemlich urban geht es dagegen im Roosevelt Row Arts District zu. Nur einen Steinwurf von Downtown Phoenix entfernt haben junge Graffitikünstler und smarte Investoren das einst heruntergekommene Viertel zu neuem Leben erweckt. Gastronomische Projekte wie The Churchill – eine Art Markthalle für lokale Restaurants – sorgen für den entsprechend coolen Vibe. Auch Billy Oxford liebt die Gegend. Der bärtige Individualist kutschiert mit seinem Fahrradtaxi gerne Touristen durch die Stadt und erweist sich dabei als kenntnisreicher Insider (www.azpedicab.com). Auch beim Phoenix Pride, der jedes Jahr im April stattfindet, ist Billy mit seinem „Pedicab“ dabei. Neben einem riesigen Festival mit mehreren Musik- und Tanzbühnen sowie zahlreichen Infoständen gehört selbstverständlich auch eine Parade dazu (zur Blu Fotogalerie). Am Pride-Sonntag zieht diese entlang der 3rd Street und startet bereits morgens um 10 Uhr, denn schließlich kann auch im April die Temperatur schnell auf 30 Grad steigen.

INFO

www.visitphoenix.com/lgbtq

www.tempetourism.com

HINKOMMEN

Condor fliegt im Sommer dreimal wöchentlich nonstop von Frankfurt nach Phoenix. Besonderen Reisekomfort genießt man in der Premium Class mit deutlich mehr Beinfreiheit, kostenlosem Entertainment und einem hochwertigen Premium Menü inklusive kostenfreier Getränkeauswahl. www.condor.com

ÜBERNACHTEN

Die riesige Anlage des Fairmont Scottsdale Princess mit über 500 Zimmern, sechs Pools, Golfplatz, Konferenzzentrum und Spa liegt inmitten der Sonora-Wüste von Arizona, die von Bergen und mächtigen Saguaro-Kakteen geprägt ist. Eine Besonderheit des Hotels, das sich gerade einer umfangreichen Renovierung unterzieht, ist der von Palmen umsäumte, mit feinem weißen Sand angelegte Sunset Beach rund um einen über 800 Quadratmeter großen Pool. Der Well & Being Spa dagegen ist eine Oase der Ruhe und Erholung und bietet eine ganze Reihe von Behandlungen speziell für Männer an. www.fairmont.com/scottsdale

Die 70.000 Studierenden der in Tempe ansässigen Universität von Arizona sorgen dafür, dass in der zur Metropolregion Phoenix gehörenden Stadt jede Menge los ist. Kein Wunder, dass hier das erste Moxy Hotel der USA eröffnete. Da es sich bei dem Haus um keinen Neubau handelt, sind die Zimmer für die Marke Moxy äußerst geräumig und bieten Platz für jede Menge Gimmicks wie alte Telefone und eine Gitarre. Ein Pool und ein großer Lobby-Bereich mit Bar, Arbeitsplätzen und Spielautomaten aus den 1980er-Jahren sorgen zudem für eine coole Atmosphäre. www.marriott.com/phxox