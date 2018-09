Abenteuer Antarktis

× Erweitern Foto: outadventures.com Out Adventures

Robert Sharp, Eigentümer des kanadischen Reiseveranstalters OUT Adventures, hat allen Grund zum Feiern: Vor zehn Jahren gründete er sein Unternehmen, heute ist es der weltweit größte Anbieter von Outdoor-Urlaub für schwule Männer. Die Idee, OUT Adventures zu starten, kam ihm nach einer privaten Reise voller magischer Momente in die Antarktis. „Wir haben eine Bucht besucht, die voller Pinguine war, tausende von ihnen, soweit das Auge blickte“, erinnert er sich. Zum Jubiläum kehrt er Anfang Januar 2019 in die Antarktis zurück – mit einer OUT Adventures-Gruppe. Ganz günstig ist das einmalige Erlebnis allerdings nicht: Die elftägige Reise kostet 14.000 US-Dollar.

OUT Adventures Antarctica Gay Expedition, 3. bis 13. Januar 2019

www.outadventures.com