5 Sommer-Tipps für Österreich

× Erweitern Foto: Österreich Werbung/Christof Wagner Bad Gastein, Österreich Gasteinertal, Gay Lesbian, Herbst und Sommerstimmung

Ob bei schwulen Gastgebern in Salzburg oder am Millstätter See, beim Shoppen in Graz oder Wien oder bei einem Besuch der Bregenzer Festspiele: Österreich hat diesen Sommer jede Menge für schwule Urlauber zu bieten.

BREGENZERWALD

Sich kulinarisch verzaubern lassen und die Kalorien dann gleich wieder in wunderschöner Natur abbauen? Das geht hervorragend im Bregenzerwald. Neben seiner abwechslungsreichen Natur ist der Bregenzerwald für seine Architektur und seine Kulinarik bekannt. Haubenköche, eine Käsestraße, Tafeln an den schönsten Plätzen der Region oder eine Vereinigung von Moorwirten gehören hier zum ganz normalen Angebot. Verbinden lässt sich die Kulinarik im Sommer aber auch ganz wunderbar mit Bewegung durch die Natur. Schritt für Schritt geht es auf der Wanderung quasi von Gang zu Gang. Diesem Motto folgend kann man im Bregenzerwald gleich mehrere verschiedene kulinarische Wanderungen buchen. Sie vereint nicht nur ihr kulinarischer Anspruch, sondern auch, dass sie alle durch ausgesucht schöne Landschaften führen. Inkludiert sind bei jeder Buchung das Frühstück, das Mittagessen und das Dessert mit regionalen Spezialitäten. Gegessen wird dabei in drei verschiedenen Berggasthäusern oder Restaurants auf dem Weg.

× Erweitern Foto: Ludwig Berchtold-Bregenzerwald Tourismus Bregenzerwald

Im benachbarten Bregenz steht vom 19. Juli bis einschließlich 20. August Georges Bizets Oper „Carmen“ auf dem Programm der berühmten Bregenzer Festspiele. Das grandiose Bühnenbild im Bodensee schuf Es Devlin, die auch Kulissen für Popstars wie Adele, U2, Take That, Pet Shop Boys und Kanye West schuf.

SALZBURG

Salzburg kennt man – als Geburtsort von Wolfgang Amadeus Mozart oder als Drehort von „Sound of Music“. Ihren unverwechselbaren Charme verdankt Salzburg den Menschen die hier leben, den engen Gassen und den weiten Plätze der von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärten Altstadt, den Salzburger Nockerln, den Salzburger Festspielen und natürlich dem herrlichen Bergpanorama.

Bei den Salzburger Festspielen vom 20. Juli bis 30. August stehen neben dem „Jedermann“ auf den Stufen des Salzburger Doms unter anderem Mozarts „Die Zauberflöte“, Richard Strauss’ „Salome“ und Hans Werner Henzes „The Bassarids“ auf dem Programm.

× 1 von 3 Erweitern Foto: Österreich Werbung Salzburg Franziksischlössl × 2 von 3 Erweitern Foto: Österreich Werbung Salzburg Franziskischlössl × 3 von 3 Erweitern Foto: Österreich Werbung Salzburg Franziskischlössl Prev Next

Hervorragend essen und elegant wohnen – bei unserem Geheimtipp für Salzburg lässt sich beides wunderbar verbinden. Das Franziskischlössl ist ein ehemaliger Wehrbau am Kapuzinerberg, in dem heute ein Hotel zu finden ist. Geführt wird das Franziskischlössl von Anton Gruber und Wolfgang Steinmetz, die das Kleinod vor mehr als acht Jahren mit sehr viel Liebe und Begeisterung aus seinem Dornröschenschlaf geweckt haben. Wer hierher kommt, kann nicht nur die herausragende Gastfreundschaft des Paares genießen, sondern sich auch nach einem ausgedehnten Spaziergang durch den Buchenwald auf dem Kapuzinerberg im Gastgarten oder in den liebevoll gestalteten Gasträumen erholen. Seit 2017 stehen auch die ehemaligen Privaträumlichkeiten des Grafen von Kuenburg für einen unvergesslichen Aufenthalt in Salzburg zur Verfügung. Die zwei Suiten sind je über 70 Quadratmeter groß, exklusiv ausgestattet und bieten einen wunderbaren Blick über die Dächer von Salzburg. Ein Wochenende im Franziskischlössl ist eines dieser unvergesslichen Erlebnisse, die man sich definitiv von Zeit zu Zeit gönnen sollte. Heiraten kann man hier übrigens auch (und ab 2019 gilt auch in Österreich die Ehe für alle).

× Erweitern Foto: Wien Tourismus / Peter Rigaud Wien

WIEN

Wien hat sich in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Städtereiseziele der internationalen LGBT-Community entwickelt. Life Ball, Conchita und Regenbogenparade locken Fans in die Stadt. 2019 wird die österreichische Hauptstadt zudem Gastgeberin der Europride sein.

Der Verein QWIEN hat in den letzten Jahren zahlreiche Stadtführungen zu schwulen und lesbischen Themen entwickelt. Auf der Basis von rund 20 Jahren Recherche führt Austria Guide Andreas Brunner durch die schwul-lesbische Geschichte der Stadt. Nicht (nur) anzügliche Geschichten und Skandale stehen im Mittelpunkt seiner Führungen, sondern auch ein Einblick in die Lebenswelten homosexueller Menschen vom Mittelalter bis heute. Zur Auswahl stehen beispielsweise zwei Routen eines schwul-lesbischen Stadtspaziergangs durch den 1. Bezirk, Spezialführungen zur Verfolgung von Homosexuellen in der NS-Zeit oder zum schwul-lesbischen Leben rund um den berühmten Naschmarkt. Aktuell werden nur Führungen gegen Voranmeldung angeboten. Preisinformation und Buchung für alle Führungen unter: guide@qwien.at

× Erweitern Foto: Boutiquehotel Stadthalle Wien Boutiquehotel Stadthalle Wien

Das Boutiquehotel Stadthalle Wien ist eine der Top-Adressen für die LGBT-Community. Alle Mitarbeiter fühlen sich einem Motto verpflichtet: „Alle Menschen werden mit den gleichen Rechten geboren, wir möchten niemanden ausgrenzen, nur weil er nicht der Norm entspricht. Wir glauben an eine bunte Welt, die wir aktiv mitgestalten möchten." Das Haus im 15. Bezirk steht für Individualität, Respekt und Toleranz im Herzen Wiens. Wer hier eincheckt erfährt von der ersten Minute, wie sich persönlicher Service und Wiener Gemütlichkeit gepaart mit Weltoffenheit auf österreichisch anfühlen – weil das hier eben viel mehr ist, als die üblichen Schlagworte. Diese drei Werte stehen neben dem Fokus auf Nachhaltigkeit im Zentrum des Stadthalle-Universums. Stets offen für Neues sein, jedoch nie die Bodenhaftung verlieren – das ist das Markenzeichen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für schwule und lesbische Urlauber gibt es mit dem Rainbow Package ein eigenes buchbares Wochenend-Paket. Tipps für Stadt und Szene teilt das Personal vor Ort gerne.

GRAZ

Die Steiermark überrascht. Natürlich ist alles wahr, was man als Auswärtiger bei ihrem Namen im Kopf hat. Doch darüber hinaus gibt es viel Überraschendes zu entdecken. Für jeden Peter Rosegger, Arnold Schwarzenegger oder andere Promis gibt es hier mindestens eine(n) kluge(n) WissenschaftlerIn oder Hi-Tech-IngenieurIn, eine(n) kreative(n) KünstlerIn oder eine(n) innovative(n) und engagierte(n) GastwirtIn.

An einem Tag in Graz kann man viel erleben. Die verwinkelten Gassen der Altstadt locken mit fantastischem Shopping, wunderschönen alten Fassaden und Sehenswürdigkeiten wie dem historischen Schlossberg, von dem aus man einen einzigartigen Blick über die Stadt genießen kann. Wir empfehlen für den Aufstieg den modernen Aufzug vom Schlossplatz, runter kann es dann schon mal über die Treppen gehen, das ist gut für die Waden und den Po.

× Erweitern Foto: Andreas Müller Graz Grazer Tuntenball

Graz ist übrigens auch eine Stadt der Bälle. Hier wird eifrigst und mit Gusto getanzt! Und zwar wieder nicht nur so traditionell wie auf dem berühmten Bauernbundball (mit bis zu 16.000 Besuchern das jährliche Highlight der Ballsaison) sondern auch auf dem – wait for it! – Tuntenball! Dass es ein solches Szene-Event in einer Stadt wie Graz überhaupt gibt, spricht für die von den vielen Studenten geprägte und sehr liberale Atmosphäre der Stadt.

MILLSTÄTTER SEE

Ein ganz besonderes Hotel findet sich in der Wanderregion Millstätter See „Villa Kunterbunt“, sagen Besucher. „Ein Haufen Verrückter“, sagt Thomas Helml. In Millstatt am See schuf der ehemalige Reedereiagentur-Besitzer mit der Villa Verdin ein unkonventionelles Hotel mit Vintage-Charme. Ein familiäres Refugium in Traumlage. Einen gemütlichen Rückzugsort für Freunde aus aller Welt. „Vom Mailänder Modedesigner bis zum einfachen Arbeiter sollen sich bei mir alle wohlfühlen“, sagt der Globetrotter. 17 Zimmer gestaltete er farbenfroh mit persönlichen Erinnerungsstücken und alten Möbeln. Ein Kontrastprogramm zum hektischen Businessleben, das er davor führte.

Bis er seinen Gianni kennenlernte, die Firma verkaufte und vier Jahre lang die Welt bereiste. Sein damaliger Lebensgefährte (ein gebürtiger Kärntner) brachte ihn erstmals nach Millstatt. Der Rest ist Geschichte: Gemeinsam übernahm man das Hubertusschlössl und machte aus der ehemaligen Übernachtungsstation für Bustouristen die Villa Verdin. Seither boomt der Laden auch ohne Werbung. Thomas und Gianni sind angekommen. Und mit ihnen unzählige Gäste.

Weitere Infos rund Österreich für LGBT-Urlauber unter www.austria.info/lgbt