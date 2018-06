New York State: Millionen Momente

× Erweitern Foto: iloveny.com NY State Niagara

Richtig bunt und vielfältig wird es 2019 in New York State, wenn die WorldPride unter dem Motto „Millions of Moments of Pride“ mit glanzvollen Veranstaltungen, Paraden und Konzerten in New York City sowie in zahlreichen Städten in ganz New York State stattfindet. Zum 50-jährigen Jubiläum der Stonewall Aufstände kommt die World Pride zurück zum Geburtsort der LGBT-Bewegung. Neben den über 20 individuellen Prides in den einzelnen Regionen sind von Long Island über Hudson Valley, Catskills, Adirondacks, Thousand Islands bis in die Niagara Region sportliches Abenteuer, Kunst und Kultur sowie Gaumenfreuden angesagt.

Genau 50 Jahre nach den Aufständen der LGBT-Gemeinde im New Yorker Stonewall Inn, findet die sechste WorldPride am Geburtsort der LGBT-Bewegung statt. Besucher aus aller Welt feiern 2019 in New York die Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transsexuellen. Neben verschiedenen Konzerten namhafter Künstler, Paraden, spezieller Ausstellungen sowie Kulturveranstaltungen ist auch das im Jahre 2016 ausgewiesene Stonewall National Monument ein fester Bestandteil der WorldPride 2019. Der geschichtsreiche LGBT-Treffpunkt und Gedenkort umfasst das legendäre Stonewall Inn, den direkt gegenüber gelegenen Christopher Park sowie den angrenzenden Straßenblock der Christopher Street.

New York City veranstaltet die Mutter aller Prides, doch stolz und glänzend wird im ganzen Staat New York gefeiert. Jeden Sommer, von Mai bis Juli, finden von Long Island bis Buffalo über 20 lokale Prides statt, die im Jubiläumsjahr von Stonewall50 im ganz eigenen Stil gestaltet werden. Paraden, LGBT-Filmfestival in Rochester und Long Island, Fire Island Dance Festival, Oz-Stravaganza sowie Naturabenteuer bieten viele zusätzliche Gründe, die verschiedenen Regionen von New York State zu erkunden. Auch der Romantik sind keine Grenzen gesetzt. Stonewall50 begann mit einem ausschlaggebenden Moment – die gemeinsame Zukunft kann mit dem Ja-Wort beginnen. Die Möglichkeiten, sich im Empire State der stolzen LGBT-Geschichte trauen zu lassen, sind vielfältig – sei es am weißen Sandstrand oder in einer historischen Kapelle auf Long Island, inmitten romantischer Weinberge im Hudson Valley und Finger Lakes oder auf einem Berggipfel in den Adirondacks.

Long Island – der Vorgarten von New York City

Long Island bietet mit 1600 Küstenkilometer preisgekröntes Strandvergnügen und Entschleunigung pur. Die beiden LGBT-Gemeinden Cherry Grove und The Pines auf Fire Island beeindrucken mit traumhaften Stränden, Kulturveranstaltungen und grandiosen Partys. Long Island beheimatet rund 40 Weingüter, die nicht nur zu ausgiebigen romantischen Spaziergängen einladen, sondern in deren Kellereien auch ausgezeichnete Weine verkostet werden können. Entlang der Nordküste lassen sich die glorreichen Zeiten der 1890er bis 1930er bei einem Besuch der Gold Coast Mansions erahnen. Die schönen Ortschaften der Hamptons glänzen mit zahlreichen Gastronomie- und Einkaufsmöglichkeiten sowie unterschiedlichen Spezialmuseen und Kunstgalerien, wie das Southampton Art Museum oder das South Fork Natural History Museum. Faszinierende Einblicke und hervorragende Einkaufsmöglichkeiten offerieren der Pelletrau Silver Shop, die White Room Gallery oder die Tanger Outlets.

Kunst, Kultur und Natur harmonisch vereint im Hudson Valley und in den Catskills

Das Hudson Valley ist hügelig, bewaldet und ideal zum Wandern, Klettern oder per Kajak das Naturschauspiel entlang des Hudson River zu entdecken. Das grüne Tal ist das älteste Weinanbaugebiet von New York State. In Kykuit befindet sich das schlossähnliche Rockefeller Estate mit der exquisiten Kunstsammlung des ehemaligen Vizepräsidenten Nelson B. Rockefeller. Mit dem Storm King Art Center und Dia:Beacon sind zwei international bekannte Kunstmuseen angesiedelt. In Hyde Park zeigen das Roosevelt House sowie der Renaissancepalast im Beaux Arts-Stil der Vanderbilts das Wirken der beiden wichtigen Persönlichkeiten der Politik und Wirtschaft von New York State des 19. Und 20. Jahrhunderts. In Hyde Park ist auch das Culinary Institute of America ansässig, das den besten Kochnachwuchs des Landes hervorbringt. Die Städtchen Woodstock, Nyack, Rhinebeck und Sugar Loaf sind bekannt für Ihre Handwerkskunst. Antiquitäten bestaunen und kaufen lassen sich bestens in der Stadt Town of Hudson.

Die Catskills sind bekannt durch das weltbekannte Woodstock Music Festival von 1969 in dem Ort Bethel. Das Bethel Woods Center of Arts hat sich voll und ganz der Musik und Kunst gewidmet und veranstaltet das ganze Jahr über Konzerte, Festivals, Workshops und Ausstellungen. 2019 wird mit besonderen Veranstaltungen das 50-jährige Jubiläum von Woodstock gefeiert. Sportlich präsentieren sich die Berge der Catskills beim Wandern oder Mountainbiken. Einen ganz anderen Ausblick auf die Berge und die Täler erhalten die Besucher bei einer Zipline Canopy Tour auf dem Hunter Mountain – Adrenalinkick inklusive bei der Abfahrt am Drahtseil über die Baumwipfel oder durch den Wald. Erholt werden kann sich in den extravaganten Hotels Roxbury Motel, Kate’s Lazy Meadow und Thomas Cole House.

Adirondacks – Wildnis pur

Hoch hinauf geht es in den Adirondacks über wunderschöne Wanderwege auf die 46 Gipfel mit traumhaftem Blick auf die unendliche Weite der nördlichsten Region von New York State. In der 2,4 Millionen Hektar großen Region ist Wildnis pur angesagt. Wanderer können auf einem Teil des 3200 km langen Appalachian Trails sowie auf dem Avalanche Trail die fast unberührte Natur erkunden. Mit der größten Anzahl an Seen, Flüssen und Bächen sind die rund 600 Gewässer bestens per Kanu, Kajak, Rafting-Boot, Segelboot oder Tretboot zu erleben. Das Wild Center und Adirondack Experience Museum bringen seinen großen und vor allem kleinen Besuchern bei verschiedenen Stationen die Natur und ihre unglaublichen Phänomene hautnah näher. Lake Placid, benannt nach dem gleichnamigen See im Herzen des Ortes, war gleich zweimal Austragungsort der Olympischen Winterspiele von 1932 und 1980. Heute können Besucher einen Streifzug durch die olympische Vergangenheit unternehmen oder sich bei der Bobschlitten- oder Rennrodelbahn dem Adrenalinrausch hingeben.

1000 Inseln – ganz bequem per Kajak oder Hausboot

Thousand Islands im Norden von New York State im Sankt-Lorenz-Strom ist ein herrlicher Platz zum Untertauchen. Unter Wasser begeistern Schiffswracks sowie beste Bedingungen zum Strömungs- und Tieftauchen. Über Wasser lassen sich die Inseln und ihre historischen Schlösser, wie das Boldt und Singer Castle, sowie idyllische Leuchttürme entdecken. In vielen Städten, darunter Clayton und Ontario, können Hausboote, Kanus, Kajaks oder Pontonboote gemietet werden. Eine andere Variante die malerische Region der Thousand Islands zu genießen ist per geführter Bootstour. Das Thousand Island Boat Museum sowie das Antique Boat Museum vermitteln die Geschichte des Bootes als Verbindung zwischen Inselbewohner und der geschichtsträchtigen Wasserstraße.

Erie Kanal – Von Albany bis Buffalo

Der rund 580 km lange, geschichtsträchtige Erie Kanal verbindet zwischen Albany und Buffalo die vier Regionen Capital-Saratoga, Central New York, Finger Lakes und die Niagara Region. Auf dem parallel verlaufenden Erie Canalway Trail treten sich Rennrad- und Trekkingradfahrer durch ein Stück New York – vorbei an duftenden Wiesen, Wäldern, malerischen Städtchen und Straßenfesten. Eine traumhafte Alternative ist auf einem Hausboot die Idylle entlang des Erie Kanals zu erfahren.

In Albany organisiert das älteste LGBT-Gemeindezentrum gut besuchte Informations-, Kultur- und Musikveranstaltungen. Die Lark Street in Albany, River Street in Troy sowie das Zentrum von Saratoga Springs sind bekannt für ihre Restaurants, Geschäfte und Kunsteinrichtungen. Das Saratoga Performing Arts Center glänzt zudem mit erstklassigen Open-Air-Konzerten und Shows. Vergnügt geht es beim Glimmerglass Festival für Opern und Musical-Theater in Cooperstown weiter.

Central New York ist bekannt für seine erstklassigen Bierbrauereien sowie Sharon Springs mit dem American Hotel und Produktionsstandort der Fernsehserie Fabulous Beekman Boys.

Die Finger Lakes Region ist die Heimat guter Weine, reizvoller Städte, abwechslungsreichem Wassersport auf den fünf Seen und atemberaubender Natur. Wanderungen und Radtouren führen durch Schluchten, vorbei an spektakulären Wasserfällen oder auf Weinpfaden zu den berühmten Weingütern des Landes. Die speziellen Museen, Corning Museum of Glass, Eastman Museum of Photography and Film, Women’s Rights National Historic Park sowie das Susan B. Anthony House, zeigen seinen Besuchern die Geschichte des Glases, der Fotografie und Frauenrechtsbewegung. Unterhaltung und extravagantes Shoppingerlebnis bieten die LGBT Bars und Clubs von Rochester sowie Syracuse und das hippe Geschäft MacKenzie-Childs in Town of Ithaca.

Die historische Hafenstadt Buffalo zeichnet sich durch die Architekturschätze von Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan und H.H. Richardson aus. Als Erfindungsort der weltweit verspeisten Buffalo Chicken Wings lädt die Anchor Bar zu einer Kostprobe des Originals ein. Die Inn-Viertel Elmwood Village, Allentown und das Theatre District sowie verschiedene LGBT Bars und Clubs lassen eintauchen in die lokale Küche, die Kunst und Kultur sowie das Nachtleben von Buffalo. Nur unweit entfernt befindet sich das Weltwunder – die weltbekannten Niagara Fälle. Seit 1846 bringt das Passagierboot Maid of the Mist Besucher hautnah an die gewaltigen Wasserfälle heran. In der Höhle der Winde im Niagara Falls State Park geht es mit dem Aufzug ca. 54 Meter tief in die Niagara-Schlucht hinunter. Nach dem Aufstieg zum berühmten Hurricane-Deck haben die Besucher freien Blick auf die Regenbögen und wogenden Ströme in 6 MeterEntfernung.

