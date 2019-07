So feierte New York den WorldPride

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl WorldPride New York

Mit bis zu 4 Millionen Besuchern hatten New York im Pride-Monat gerechnet, der an diesem Wochenende mit einer Parade durch Manhattan als Höhepunkt endete. Gut 160 Gruppen und Wagen und gut 150.000 Teilnehmer an der Parade sorgten für eine Dauer von über 12 Stunden. Erst nach Mitternacht erreichten die letzen Teilnehmer das Ziel.

Neben ranghohen Politikern wie dem Gouverneur von New York State, Andrew Cuomo, marschierten auch New York Citys Bürgermeister Bill de Blasio und der demokratische Senator Chuck Schumer mit. Zu den zahlreichen Organisationen, Vereinen und Gruppen, die an der Parade teilnahmen, gehörten auch Vertretern der Gay Liberation Front mit Aktivisten der ersten Stunde, die bereits am Stonewall-Aufstand von 1969 beteilig waren.

Nach Sonnenuntergang erstrahlten zahlreiche Gebäude der Stadt, darunter das Empire State Building und die Spitze des One World Trade Centers in Regenbogenfarben.

Rund um das Pride-Wochenende gaben sich zahlreiche Stars wie Madonna, Lady Gaga, Grace Jones, Bette Midler und Melissa Etheridge bei diversen Veranstaltungen ein Stelldichein.

Hier unsere schönsten Fotos von der Parade: