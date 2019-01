Neues Denkmal für Gleichberechtigung

× Erweitern Foto: iloveny.com NY State Equal Rights Heritage Center

New York State ehrt seine Pioniere und starken Persönlichkeiten im Kampf für Freiheit und Gleichberechtigung mit dem neu eröffneten New York State Equal Rights Heritage Center in Auburn, Finger Lakes. Das knapp 700 Quadratmeter große Zentrum erinnert an eine Erfolgsgeschichte hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei, der Underground Railroad, dem Frauenwahlrecht sowie der LGBTIQ*-Rechte. Am Eingang des Zentrums ehrt eine über zwei Meter hohe Harriet Tubman-Statue die Underground Railroad-Heldin und Abolitionistin. Das neue Denkmal für die Gleichberechtigung ist ein schöner Start die bevorstehenden Jubiläen, 50 Jahre Stonewall in 2019 und 100 Jahre Frauenwahlrecht in 2020, zu feiern.

Kampf um Bürgerrechte

„Die Geschichte von New York ist reich an avantgardistischen Personen, die für Gerechtigkeit und Gleichheit für alle gekämpft haben. Es ist wichtig, dass wir diejenigen ehren, deren heroische Bemühungen einen besseren Weg für alle geschaffen haben“, sagte Gouverneur Cuomo bei der im November stattgefundenen Eröffnung des Equal Rights Heritage Center in Auburn, New York State. Die knapp 700 Quadratmeter große Einrichtung umfasst interaktive Karten und Videos, die die Rolle des Staates und der New Yorker im Kampf für die Abschaffung der Sklaverei, Frauenrechte, Bürgerrechte, das Wahlrecht und die jüngsten Bemühungen um LGBTIQ*-Rechte aufzeigen. Besucher können in einer eigens gebauten Hörkabine historischen Reden von Schlüsselfiguren lauschen, die für ein Ende der Sklaverei, die Gleichstellung von Frauen und die Gleichbehandlung von Menschen aller Rassen, Fähigkeiten und sexuellen Orientierungen argumentierten. Ein paar der bedeutungsvollen Reden wurden mit der lokalen Gemeinschaft neu erstellt. Zudem sind die Lieder zu hören mit denen viele New Yorker ihre Stimme gegen die Ungerechtigkeit erhoben.

Entdeckungsreise zu historisch bedeutsamen Orten

Im Herzen des Zentrums lädt der „Social Justice Table“ dazu ein, sich über die Ereignisse der Gleichberechtigungsbewegung zu informieren. Eine umfassende, interaktive Karte zeigt die verschiedenen Attraktionen im ganzen Bundesstaat auf – einschließlich der Häuser berühmter New Yorker, der Orte entlang der Underground Railroad, dem Ort, an dem die Frauenrechtsbewegung in Seneca Falls entstanden ist sowie einer großen Auswahl an Interpretationszentren. Somit sind alle Sehenswürdigkeiten schnell ersichtlich und Ausflüge dorthin können in der Reiseplanung eingebaut werden.

Feierlichkeiten zu Stonewall50

Hinsichtlich der beiden bevorstehenden Jubiläen 50 Jahre Stonewall in 2019 und 100 Jahre Frauenwahlrecht in 2020 ist das Equal Rights Heritage Center ein schönes Denkmal. Es fügt sich bestens in eine Reihe von landesweiten Feierlichkeiten und Programmen von 2019 bis 2020, um die beiden Jahrestage zu feiern. Das Zentrum eröffnet Besuchern einen genauen Blick auf die Heldinnen und Helden, die sich versammelt, gesungen und gekämpft haben sowie die Definition der Menschenrechte in einer Weise formten, was die gesamte Nation beeinflusst hat.

Die Lage des Zentrums in Auburn, Cayuga County, ist kein Zufall, denn in der Stadt befindet sich bereits der Harriet Tubman National Historical Park. Zudem beheimatet die Finger Lakes Region zahlreiche Attraktionen der Freiheits- und Gleichberechtigungsbewegungen, wie der Women's Rights National Historical Park und das Susan B. Anthony Museum and House. Das New York State Equal Rights Heritage Center befindet sich im South Street National Register District, gegenüber der Memorial City Hall und neben dem William H. Seward House Museum.

Symbol für Gleichberechtigung

Das Museum ist ein Symbol für die fortschreitende Geschichte des Staates New York die Gleichberechtigung stets voranzubringen, New Yorks Pioniere zu feiern und den Tourismus in der Region zu fördern. Das 10-Millionen-Dollar-Museum wird durch die „Governor's Central NY Rising Initiative“ finanziert. Diese soll die Region und das Wachstum der Wirtschaft steigern. Zusätzlich zum Bau des Museums wurden ein Zuschuss über das lokale Wasserbelebungsprogramm des US-Außenministeriums und ein Zuschuss des Verkehrsministeriums für Verkehrsminderung und Straßenbau zur Verfügung gestellt. Das Equal Rights Heritage Center wird durch eine Partnerschaft mit dem Fremdenverkehrsamt von Cayuga County und dem Auburn Downtown Business Improvement District betrieben. In dem Zentrum ist auch ein Taste NY Laden angesiedelt, der mit Speisen und Getränken von regionalen Bauern und Lebensmittelherstellern versorgt. Zudem werden regionale Spezialitäten und Produkte angeboten – wie der weltbekannte Ahornsirup, Ziegenmilchseife oder edle Schneidebretter aus Holz.

www.iloveny.com