New York feiert!

Zum 50. Jahrestag des New Yorker Stonewall-Aufstandes 1969, der zu den Geburtsstunden der modernen LGBTIQ*-Bewegung zählt, bereitet sich New York auf einen Ansturm schwuler und lesbischer Touristen vor.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten wird im Juni erreicht, wenn die Stadt zugleich Gastgeberin des WorldPride 2019 ist. Schon jetzt sollte man sich den Termin merken: Am 30. Juni wird der traditionelle Pride March mit über 500 teilnehmenden Gruppen voraussichtlich vom West Village aus über die Christopher Street und weiter über die Straßen von Manhattan in Richtung Central Park ziehen. Erwartet werden dabei mehr als drei Millionen Besucher aus aller Welt, die gemeinsam das Motto „Millions of Moments of Pride“ mit Leben füllen sollen. Insgesamt finden im Juni etwa fünfzig offizielle Termine statt, neben der Parade gehören dazu etwa ein weiterer Demonstrationszug („The Rally“) sowie die offizielle Abschlussparty „Pride Island“, auf der in diesem Jahr Pop-Ikone Kylie Minogue auftrat.

Auf einer Menschenrechtskonferenz am 24. und 25. Juni treffen sich Aktivisten, Künstler, Politiker und Journalisten zu einem globalen Dialog über internationale Menschen- und LGBTIQ*-Rechte, und auch die Museen der Stadt widmen sich dem Thema „Stonewall 50“. Mit gleich drei Ausstellungen beleuchtet die New York Historical Society ab 24. Mai die New Yorker Szene vor und nach dem Stonewall-Aufstand, an der New York University zeigt man ab 24. April „Art After Stonewall“, das Whitney Museum of American Art präsentiert bis 31. März Werke von Andy Warhol, während das Guggenheim Museum ab 25. Januar Fotos von Robert Mapplethorpe zeigt.

Insgesamt haben sich mehrere Dutzend öffentliche und private Institutionen zum Stonewall 50 Consortium zusammengeschlossen, die ihren Beitrag zum Jubiläum leisten wollen, darunter auch die Metropolitan Opera, die New York Public Library, das Jewish Museum, das Museum of Modern Art und viele andere.

Alle Info zum Stonwall50-Jubiläum und dem WorldPride 2019 gibt es unter www.nycpride.org/2019

Weitere Infos zur LGBTIQ*-Szene gibt es auch auf der offiziellen Tourismusseite von New York City unter www.nycgo.com