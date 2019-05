× Erweitern Foto: Wörthersee Tourismus GmbH Yoga Wörthersee

Vom 7. bis zum 10. Juni 2019 wird der Wörthersee wieder zum Anziehungspunkt für hunderte Yogis aus aller Welt. Bereits zum dritten Mal findet hier das „Namaste am See“-Yogafestival statt, das diesmal voller Überraschungen steckt. Vier zusätzliche Workshop-Locations in Velden in der Villa Bulfon und internationale Yogastars wie Krishnataki, Talia Sutra Dylan Werner und Mathieu Boldron machen noch mehr Lust auf Yoga in Türkis.

Hunderte Yogis fiebern bereits dem diesjährigen Pfingstwochenende entgegen. Ab 7. Juni werden sie am Wörthersee ihre Yogamatten ausrollen und sich zum gemeinsamen Wassergruß, zum Yogieren, Meditieren und Aufatmen inmitten herrlicher Natur treffen. Auf dem Programm stehen magische Yogamomente, pures Urlaubsfeeling, herrliches türkisfarbenes Wasser, packende SideEvents, Energy-Food zum Anbeißen von „Jugend am Werk“ und tolle Überraschungen.

Ein Kurpark voller Yogis: Festivaleröffnung am 7. Juni

Das dritte „Namaste am See“ Yogafestival am Wörthersee startet mit der wohl größten und bestbesuchten Yogastunde Österreichs. Am Freitag, 7. Juni 2019 um 18 Uhr sind alle, die Yoga lieben, oder die es einmal ausprobieren möchten, herzlich zu einer gemeinsamen kostenlosen Yogastunde im Kurpark Velden eingeladen. Einfach Matte einpacken, hinkommen, Festivalluft schnuppern und das Leben spüren.

Yoga in Türkis: acht traumhafte Locations in Pörtschach und Velden

Dieses Jahr zaubern die Veranstalter gleich vier zusätzliche Locations aus der Überraschungstüte. Yogiert wird an insgesamt acht wunderbaren Kraftorten, die fast alle einen grandiosen Blick über die türkisblauen Wellen des Wörthersees erlauben. Neben den beliebten Festivalbühnen des Vorjahres auf der Blumeninsel im Strandbad Pörtschach und im Congress Center Pörtschach wird ein völlig neuer und einzigartiger Veranstaltungsort in Velden für die Yogis geöffnet: die malerische Villa Bulfon mit ihrem idyllischen Seepark.

Hochkarätige Yogaworkshops: 17 internationale Yogastars im Line-up

Auch das internationale Line-up überrascht und begeistert mit hochkarätigen Namen wie Krishnataki, Talia Sutra, Mathieu Boldron, Roland Jensch & Liz Huntly, Dylan Werner u. v. a. Siebzehn Yogastars aus aller Herren Länder stehen bei diesem dritten „Namaste am See“ auf der Matte, auf den SUPs, knietief im Wasser oder barfuß am Strand. In ihren hochkarätigen Workshops sorgen sie für Begeisterung, Spannung, Entspannung und tief empfundene Herzmomente.

Mehr Infos zu Programm, Workshops und Line-up auf www.yoga.woerthersee.com