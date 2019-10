NEW YORK: Hipper wohnen

Jung, hip und eine perfekte Lage. Das Moxy Times Square befindet sich mitten im Herzen von Manhattan und bietet ein wenig Abwechslung vom typischen Hotelerlebnis.

Mit großen Flachbild-TVs, Regendusche und schnellem, kostenfreiem WLAN haben die Zimmer alles, was man für einen erlebnisreichen Hotelaufenthalt in New York braucht. Neben einer Bar und einem großem Gemeinschaftsbereich im ersten Stock, in dem man sein kostenloses Willkommensgetränk genießen kann, lohnt vor allem ein Besuch der „Magic Hour“-Bar auf dem Dach des Hotels, einer der größten ihrer Art innerhalb der Stadt. Von der derzeit wohl angesagtesten Rooftop-Bar New Yorks hat man einen spektakulären Blick auf das benachbarte Empire State Building. Ein „urbaner Freizeitpark“ sorgt ebenso für Abwechslung wie die Auswahl raffinierter Cocktails, etwa der „Cool Smoke“ mit Mezcal, Yuzu und Minze oder ein „Float My Boat“ mit Tequila, karamellisierter Ananas und Jalapeño-Sirup.

MOXY Times Square, 485 7th Avenue, New York, NY 10018, USA

www.moxytimessquare.com