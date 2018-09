So feierte Malta den Pride

× Erweitern Foto: Tobias Sauer

Die schwul-lesbische Community Maltas hat allen Grund zum Feiern: Mit nach offiziellen Angaben 4.500 Teilnehmern gingen am Wochenende mehr Menschen als je zuvor für die Gleichstellung von Schwulen, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuellen auf die Straße. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter erst 2.500 Teilnehmer – und auch das war bereits ein Rekord. "Wir sind überglücklich", sagt Clayton Mercieca vom Verein Allied Rainbow Communities (arc), der den Pride organisiert. "Nicht nur, dass unsere Erwartungen übertroffen wurden, auch die Stimmung war sehr positiv."

Tatsächlich zog sich die Parade, die aus einigen Wagen und vor allem vielen zu Fuß mitlaufenden Teilnehmern bestand, bei strahlendem Sonnenschein fröhlich durch die Gassen der Hauptstadt Valetta. Tänzer sorgten dank mitreißender Performances bei Zuschauern immer wieder für Jubel und Applaus. Die Clubs und Discotheken der schwulen Szene ließen ihre DJs aufspielen. Vereine und Initiativen machten auf ihre Anliegen aufmerksam. Der Umzug endete in einem Park auf den Klippen hoch über dem beeindruckenden Naturhafen Valettas. Auf einer Bühne traten hier noch bis in den Abend hinein Künstlerinnen und Künstler auf.

Malta gilt in Sachen LGBT-Rechte als eines der fortschrittlichsten Länder Europas. In dem katholischen Inselstaat, der etwa 90 Kilometer südlich von Sizilien liegt und rund 430.000 Einwohner zählt, wurden trotz Protests der Kirche die Rechte von LGBTIs in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut. So verbietet Malta die Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität sogar in der Verfassung. Homosexuelle Paare dürfen in Malta Kinder adoptieren, Umerziehungstherapien sind dagegen verboten. Aktivisten und Politiker sehen sich jedoch noch nicht am Ziel: Rechtzeitig zum Pride verabschiedete die Regierungen einen Aktionsplan, um noch vorhandene Ungleichbehandlungen abzubauen (blu berichtete).

Weitere Informationen zum Pride: www.gaymalta.com

Weitere Informationen zum Urlaub auf Malta für LGBTs: www.visitmalta.com