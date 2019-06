Long Island Pride 2019

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Long Island Pride

Die östlich von Manhattan gelegene Insel Long Island ist vielen Reisenden nur deshalb bekannt, weil auf ihr der Internationale Flughafen John F. Kennedy liegt. Doch die Insel ist selbst eine Reise wert - nicht zuletzt wegen der bei schwulen beliebten Ferieninsel Fire Island. Am Wochenende feierten tausende von Besuchern den Long Island Pride in Long Beach. Neben einer "Pet Parade" bei der man sein Haustier entsprechend kostümieren konnte, zog am Sonntag eine Parade durch Stadt. Vor allem das zweitätige Festival direkt am Strand macht den Long Island Pride zu etwas ganz Besonderem. Höhepunkt in diesem Jahr war ein Auftritt von Sängerin Macy Gray.

Mehr Infos über Long Island gibt es unter www.discoverlongisland.com