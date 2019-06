Queer durch New York City

– ANZEIGE –

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC Stonewall Christopher Park, West Village, Manhattan, NYC

Während einige Städte ein oder zwei schwule Sehenswürdigkeiten haben, verfügt New York zahlreiche Museen, Denkmäler, Treffpunkte und Wohnsitze von LGBTIQ*- Persönlichkeiten. So kann man zu Fuß auf den Spuren von Vorreitern wie Edie Windsor, Marsha P. Johnson, James Baldwin und Alice Austen wandeln – alle New Yorker, die geholfen haben, New York Citys queere Geschichte zu formen. Wir haben eine Liste einiger Orte zusammengestellt, um Dein Wissen in Hinblick auf New Yorks LGBTIQ*-Geschichte aufzufrischen und diese um ein paar weitere Sehenswürdigkeiten ergänzt. Hier unsere Auswahl:

The Stonewall Inn

Die Gay-Bar ist ein nationales historisches Wahrzeichen, wo die berühmten Stonewall Unruhen von 1969 stattfanden, die viele als Geburtsstunde der modernen LGBTIQ*-Bewegung ansehen. Die Bar ist auch ein Ort, an dem man jeden Abend Gesellschaft findet und mit Menschen aus aller Welt anstoßen kann. In der Nähe des Eingangs werden Besucher mit einem Schild mit der Aufschrift „This is a raided premises“ („In diesen Räumlichkeiten finden Razzien statt“) in Anspielung auf die historischen Ereignisse begrüßt. Mehr Infos

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC Stonewall

Christopher Park

Auf der anderen Straßenseite des Stonewall Inn ist der Christopher Park ein öffentlicher Raum, der als Teil des Stonewall National Monuments an den Stonewall-Aufstand von 1969 erinnert. Hier kann man sich ausruhen und Leute beobachten oder sich zum Treffen im Herzen des Village verabreden. Eine schöne Fotooption ist vor der von George Segal geschaffenen Skulptur „Gay Liberation“. Das legendäre Denkmal mit seinen vier Figuren soll den Geist der homosexuellen Freiheitsbewegung widerspiegeln. Mehr Infos

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC Christopher Park

Julius

Die süße Kneipe im Greenwich Village ist die älteste kontinuierlich operierende Gay-Bar in New York City. Hier freut man sich auf Essen vom Grill und eine Vielzahl von regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen, – einschließlich der monatlichen Mattachine Party, die auch bei Gästen wie John Cameron Mitchell und Alan Cummings beliebt ist. Mehr Infos

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC Julius

The Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Community Center

Das 1983 gegründete LGBT-Community Center ist ein Ort, um für die LGBTIQ*-Community da zu sein. Das Zentrum befindet sich in einem renovierten Schulgebäude und bietet 365 Tage im Jahr eine breite Palette von Kunst, Unterhaltung und kulturellen Veranstaltungen sowie Workshops zum Thema Gesundheit, Wellness, Elternschaft und Familienberatung. Bei einem Besuch sollt man auf keinen Fall die ehemalige Toilette auf der zweiten Etage mit Keith Harings berühmten Wandbild „Once Upon a Time“ verpassen. Mehr Infos

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC LGBT Community Center

Das Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art

Gegründet, um die LGBTIQ*-Identität zu bewahren während sich die Community formte, hat sich das Leslie-Lohman Museum of Gay und Lesbian Art zur dynamischen Drehscheibe für Kultur entwickelt. Die Sammlung umfasst 30.000 Objekte queerer Kunst aus drei Jahrhunderten, darunter Werke von Andy Warhol, Jean Cocteau, Robert Mapplethorpe und George Platt Lines. Mehr Infos

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC Leslie Lohman

New York City AIDS Memorial

Das AIDS Memorial mit seinem über 5 Meter hohen Stahldach fungiert als Tor zum St. Vincent Triangle, einem Park vor einem ehemaligen Krankenhaus im West Village. Auf einem grünen Keil zwischen Greenwich Avenue, Seventh Avenue und West 12th Street gelegen, ehrt das Denkmal die mehr als 100,000 New Yorker, die an der AIDS-Pandemie gestorben sind. In den Steinplatten eingraviert sind Texte aus Walt Whitmans „Song of Myself“. Mehr Infos

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC Aids Memorial

Bethesda Brunnen

Es ist kein Wunder, dass die letzte Szene von Tony Kushners brillantem, mit dem Tony und Pulitzer-Preis ausgezeichneten Stück „Angels in Amerika“ an diesem Wahrzeichen im Central Park spielt. Entworfen von der lesbischen Bildhauerin Emma Sterins erhebt sich ihre Skulptur „The Angels of the Waters“ aus dem Bethesda Brunnen, der in einer Gegend des Parks steht, die von schwulen Männern bereits im frühen 20. Jahrhundert regelmäßig besucht wurde. Mehr Infos

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC Central Park

Alice Austen House Museum

Das Alice Austen House Museum ist das erste und wohl einzige Museum in den Vereinigten Staaten, das sich den Arbeiten einer Fotografin widmet. Das Museum liegt im Bezirk Rosebank auf Staten Island und ist als Residenz auch unter dem Namen Clear Comfort bekannt. Hier lebte Austen in ihrer Zeit als junges Mädchen bis ins Alter. Ihre Lebensgefährtin, Gertrude Tate, lebte mit ihr hier von 1917 bis 1945. Austen wurde zu einer der versiertesten Künstlerinnen Amerikas mit einem Werk von rund 8.000 Fotografien. Mehr Infos

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC Alice Austen

Langston Hughes House

Langston Hughes, ein Dichter, Aktivist und einer der führenden Figuren der kulturellen Bewegung Harlem Renaissance, lebte in der obersten Etage dieses in Harlem stehenden Reihenhauses an der 20 E. 127th Street von 1947 bis 1967. Heute sind die Räumlichkeiten Heimat des I, Too Arts Collective, einer gemeinnützigen Organisation, die sich der Kunst und Community von Harlem widmet. Hier finden u.a. Lesungen, Poesie Salons und eine kreative Gesprächsreihe statt. Zudem befindet sich hier der Sitz des Langston Hughes Creative Writing Institute. Mehr Infos

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC Langston Hughes

Cubbyhole

Diese amüsante Eckkneipe für Lesben mit ihrer irren Mardi-Gras-Dekoration und freundlichen Atmosphäre befindet sich im West Village und hat sich seit der Eröffnung im Jahr 1994 nicht geändert. Mehr Infos

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC Cubbyhole

Ginger’s Bar

Die in Park Slope, Brooklyn liegende, unprätentiöse Bar mit ihrer netten Jukebox ist Ginger’s seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt von Frauen. Ob eine Runde Poolbillard oder ein nettes Gespräch – für Unterhaltung ist gesorgt. Mehr Infos

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC Gingers

Green-Wood Cemetery

Beim Besuch der riesigen Friedhofs in der Nähe des Brooklyn Prospect Parks kann man LGBTIQ*-Berühmtheiten wie Leonard Bernstein, Emma Stebbins und anderen seine Ehre erweisen. Es gibt auch geführte Touren über die Anlage. Mehr Infos

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC Greenwood

Jacob Riis Park

Riis Park in Queens ist seit Jahrzehnten ein schwules Ausflugsziel. Menschen aller Hautfarbe, kulturellen Hintergründen und Altersgruppen kommen hierher und treffen sich am östlichen Ende dieses weitläufigen öffentlichen Strandes. Mehr Infos

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC Jacob Riis

Lesbian Herstory Archives

Im Jahr 1974 gegründet, befindet sich das Archiv nun in einem Stadthaus in Brooklyn Park Slope. Es dient als Community Center und Museum, das sich lesbischer Geschichte widmet. Hier können Besucher durch Fotos, Videos, Bücher und anderem Material stöbern. Mehr Infos

Orchard Beach

Der U-förmige Strand ist der einzige öffentliche Beach der Bronx und seit Jahrzehnten ein Treffpunkt der LGBTIQ*-Community. Mehr Infos

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC Orchard Beach

West Side Tennis Club

Der im Stadtteil Queens gelegene Tennis-Club diente als Austragungsort für die US Open bevor das Turnier in das USTA Billie Jean King National Tennis Center in den Corona Park von Flushing Meadows zog. Unter denen, die hier gespielt – und Titel gewonnen haben– waren die LGBTIQ*-Ikonen wie Billie Jean King und Martina Navratilova. Mehr Infos

Woodlawn Cemetery

In den Weiten der Bronx bietet der Woodlawn Cemetery einen ruhige Kontrast sowie die Gelegenheit, die Gräber zahlreicher Prominenter und historischer Persönlichkeiten zu besuchen. Zu den LGBTIQ*-Vertretern, die hier beerdigt sind, gehören Countee Cullen, Carrie Chapman Catt und Malvina Hoffman. Mehr Infos

× Erweitern Foto: nycgo.com NYC Woodlawn

