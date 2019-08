A bisserl Leder …

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Folsom San Francisco

Ein bisserl Leder braucht a jeder! Der Spruch der blonden Bräurosl auf dem vom Münchner Löwen Club veranstalteten Gay Sunday gilt im September nicht nur allein auf dem Oktoberfest, dessen größte LGBT-Veranstaltung dieses Jahr am 22. September im Bräurosl-Zelt stattfindet. Bereits eine Woche vorher trifft sich die internationale Fetischszene bei Folsom Europe in Berlin. Zwischen dem 11. und 15. September erwarten die Besucher neben dem eigentlichen Straßenfest am Samstag und jeder Menge Party unter anderem eine Gay-Bus-Tour, ein Leder-Klassik-Konzert sowie eine Fahrt mit dem Fetisch-Boot. Und wem das alles noch nicht reicht, der schaut am letzten Wochenende im September beim Original in San Francisco vorbei. Der Folsom Street Fair ist der weltweit größte Fetischevent und lockt Jahr für Jahr 250.000 Besucher aus nah und fern an. Nachdem die traditionelle Magnitude Party nicht mehr stattfindet, kann man sich bei der von Recon veranstalteten Full Fetish Party ordentlich austoben.

FOLSOM EUROPE

11. bis 15. September, Berlin

Classic meets Fetish, Zwölf-Apostel-Kirche, 12. September TICKETS

Revolver Party, KitKat Club, 13. September TICKETS

Straßenfest, Fuggestraße, 14. September

PiG Berlin, Alte Münze, 14. September TICKETS

Fetish Boat, 15. September TICKETS

www.folsomeurope.info

× Erweitern Foto: dax Folsom Europe Fester Termin für Lederfans: Folsom Europe

GAY OKTOBERFEST

22. September bis 6. Oktober, München

Gay Sunday, Bräurosl, 22. September ab 9 Uhr TICKETS

Proud Wiesn, Armbrustschützenzelt, 29. September ab 17 Uhr TICKETS

Prosecco-Wiesn, Fischer Vroni, 30. September ab 13 Uhr

Schwuler Wiesn-Ausklang, Schottenhamel, 6. Oktober ab 13 Uhr

www.mlc-munich.de

www.rosawiesn.de

× Erweitern Foto: mlc-munich.de MLC Oktoberfest

FOLSOM STREET FAIR

28. bis 29. September, San Francisco

Full Fetish by Recon, 28. September, 550 Barneveld TICKETS

Straßenfest, Folsom Street, 29. September

Deviants, Mezzanine, 29. September TICKETS

www.folsomstreetevents.org