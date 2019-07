Las Vegas: Splish Splash

× Erweitern Foto: Luxor.com Las Vegas Tempation Sundays

Verführung – so lautet die deutsche Übersetzung von „Temptation“ und das ist genau das richtige Motto für Las Vegas’ älteste schwule Poolparty. Seit 10 Jahren ist das sonntägliche Event am Pool des Luxor Hotel and Casino ein fester Bestandteil der Community und beliebt bei Besuchern aus nah und fern.

Zum Jubiläum am 28. Juli legen die DJs Mattmon und Morningstar auf – daneben locken jede Menge Drink-Specials, Tänzer und ein kostenloser Rucksack für die ersten 200 Besucher.

× Erweitern Foto: Luxor.com Las Vegas Luxor

Temptation Sundays finden zwischen jeden Sonntag von 13 bis 19 Uhr zwischen Mai und September statt. Letzter Termin in 2019 ist der 1. September. Gäste der MGM Resorts bekommen auf den Eintrittspreis von 25 Euro Ermäßigung, zudem kann man sich auf auf der Website des Luxur Hotel and Casino auf die Gästeliste für einen kostenlosen Eintritt bis 14 Uhr setzen lassen.

www.luxor.com/lgbt

Mehr Infos über Las Vegas gibt es unter www.visitlasvegas.com