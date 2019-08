Koh Samui: Zeit für Romantik

× Erweitern Foto: Outrigger.com Koh Samui

Die thailändische Urlaubsinsel Koh Samui gilt mit ihren weißen Stränden und immergrünen Palmen als tropisches Paradies. Hotels wie das Outrigger Beach Resort sind mit privaten Poolvillen und charmantem Service dabei der ideale Rückzugsort für einen romantischen Urlaub zu zweit.

Malerisch erheben sich die grün bewachsenen Inseln des Nationalparks Mu Ko Ang Thong aus den glitzernden Wellen des Golfs von Thailand. Die schroffen Felsformationen und zahlreichen Sandstrände der insgesamt 42 Inseln gehören zu den schönsten Landschaften, die das Königreich zu bieten hat. Den besten Blick auf die grünblaue Inselwelt gibt es von einem Aussichtspunkt auf Ko Wua Ta Lap, den man nach einem etwas schweißtreibenden Aufstieg in etwa vierzig Minuten erreicht. Der strapaziöse Fußweg lohnt. Wer die Insel gegen Nachmittag ansteuert, genießt das Panorama in aller Ruhe. Ein Tag im Nationalpark Mu Ko Ang Thong ist dabei nur eine von zahlreichen Aktivitäten, die man auf Koh Samui unternehmen kann. Ob als Teil einer Gruppe oder als private Tour: Gäste des Outrigger Beach Resort Koh Samui können sich auf kompetente Beratung vor Ort verlassen.

Platz zur freien Entfaltung

Das Resort liegt an einer kleinen privaten Bucht, nicht weit entfernt vom Chaweng Beach, dem längsten und beliebtesten Strand der Insel. Wer Ruhe und Erholung abseits des belebten Strandes sucht, ist hier genau richtig. Die insgesamt 53 Suiten und Villen verfügen alle über eine Terrasse mit privatem Pool und bieten jede Menge Platz zur freien Entfaltung. Dazu gehören großzügige Schlaf- und Badezimmer, deren Stil asiatische mit funktional-modernen Elementen verbindet. Das Resort befindet sich inmitten tropischer Vegetation – eine Bambusallee führt von der offenen Lobby in Richtung Strand, vorbei an zwei Pools, der Poolbar und dem Restaurant Edgewater, von dessen Terrasse aus man auf das Meer schaut.

Dinner zu zweit

Besonders Paare wissen die Privatsphäre des Resorts zu schätzen und können hier ungestört ein paar romantische Tage verbringen. Dazu gehört auch ein gemeinsamer Besuch des hoteleigenen Navasane Spa, der von klassischen Thaimassagen über Detox- und Relax-Anwendungen („Koh Samui Romantic Journey“) ein breites Programm anbietet. Kulinarisch verwöhnen lässt man sich bei einem privaten Kochkurs, der den Teilnehmern die Geheimnisse der thailändischen Küche beibringt. Auch ein privates Candle-Light-Dinner am Strand wird auf Wunsch möglich gemacht.

