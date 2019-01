× Erweitern Foto: Florida Keys & Key West Key West

Sie gelten als das Tropenparadies Floridas: Die berühmte Inselkette im äußersten Süden bietet nicht nur eine durchschnittliche Temperatur von 25,5 Grad sondern mit dem Städtchen Key West eines der beliebtesten Urlaubsziele für die LGBTQ-Community.

Die knapp 200 Kilometer lange Inselkette der Florida Keys & Key West besteht aus unzähligen kleinen Koralleninseln. Vom spanischen Wort für kleine Insel (cayo) leitet sich der Name Keys ab. Von diesen kleinen Inseln gibt es in den Florida Keys unzählige, die weniger bekannt sind und darauf warten, entdeckt zu werden. Neben traumhaften Hotels, exquisiten Restaurants und historischen Schätzen warten wunderschöne Natur und viele Abenteuer auf Besucher.

SCHWULES PARADIES

Auf knapp 20 Quadratkilometern leben in Key West fast 25.000 Einwohner, deren Motto auch heute noch heißt: „Come as you are“. Jeder soll so sein wie er ist. Das gilt unabhängig von Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung, denn in Key West versteht man sich als „One Human Family“. Ein entspannter Lebensstil wird in dem Städtchen mit tropischem Inselflair großgeschrieben. Mit ein Grund, warum Key West einer der Hotspots für LGBTQ-Reisende aus aller Welt ist. Ob zum Feiern in Bars wie dem Bourbon Street Pub oder zum Entspannen in Resorts wie dem Island House – auch auf Grund seiner zahlreichen Veranstaltungen vom Pride über Tropical Heat bis zum Fantasy Fest, ist Key West immer einen Besuch wert.

× Erweitern Foto: Florida Keys & Key West Key West

TROPISCHES FLAIR

Ob zu Wasser oder zu Land: Key West bietet für jeden Urlauber die passende Aktivität. Ob beim Einkaufsbummel entlang der Duval Street, einem Besuch des Butterfly & Nature Conservatory und des Ernest Hemingway Home & Museum oder bei einer Trolley Tour durch die von bunten Holzhäusern gesäumten Straßen – Langeweile kommt hier garantiert nicht auf. Sonnenhungrige finden am Strand des Fort Zachary Taylor Historic State Park die nötige Entspannung und der Katamaran Blue Q bietet mehrmals wöchentlich eine Bootsfahrt für schwule Männer hinaus auf’s Meer.

× Erweitern Foto: Andy Newman/Florida Keys News Bureau Key West Die Keys aus der Vogelperspektive

DRY TORTUGAS NATIONAL PARK

112 Kilometer westlich von Key West befindet sich mit den Dry Tortugas der entlegenste Nationalpark der USA. Besucher können die faszinierenden Sand- und Koralleninseln im Golf von Mexiko im Rahmen eines Tagesausflugs entdecken. Vor Ort kann man die Hauptinsel Garden Key auf eigene Faust erkunden, Spannendes über das historische Fort Jefferson erfahren, schwimmen und schnorcheln oder einfach nur die Schönheit der Insel und des türkisfarbenen Wassers genießen.

www.fla-keys.de

www.visitflorida.com