ITB Berlin: Infos für LGBT-Reisende

× Erweitern Foto: ITB ITB

Auch in diesem Jahr richtet sich die Anfang März in Berlin stattfindende Internationale Tourismusbörse ITB mit einem speziellen Bereich an LGBT-Reisende.

Zu den Sponsoren des LGBT-Pavillons zählen Ibiza, Visit Malta und die Tourism Authority of Thailand. Ebenfalls vertreten sind Aussteller aus Japan, Italien, Kolumbien, Costa Rica, Valencia, Bilbao und Mallorca. Neu ist eine Media Lounge der Aussteller Tom on Tour und Pink Banana, in der Besucher relaxen und ihre Handys aufladen können. Am Besucherwochenende findet ein buntes Unterhaltungs- und Präsentationsprogramm statt. Erstmals wird zudem am ITB-Samstag eine internationale „LGBT+ Leadership“-Konferenz im City Cube abgehalten, die von Interessierten auch ohne ITB-Eintrittskarte besucht werden kann.

ITB Berlin, 6. bis 10. März 2019

www.itb-berlin.de/lgbt