× Erweitern Foto: islandhousekeywest.com Island House Key West

Es gilt als eines der besten Gay Resorts der Welt: Das Island House in Key West ist beliebt wie berüchtigt als Ort, an dem jeder so sein kann, wie er will.

Key West ist eines der traditionsreichsten schwulen Reiseziele der USA. Das kleine Städtchen am südlichsten Ende der „Keys“ genannten Inselkette liegt näher an Havanna als das auf dem Festland liegende Metropole Miami. Die Abgeschiedenheit nutzten vor allem Künstler wie Ernest Hemingway oder Tennessee Williams, um dort in Ruhe arbeiten und lieben zu können – wen immer sie wollten. Vor allem Williams, der 1941 nach Key West zog, prägte den Ruf der Insel als schwules Mekka, indem er befreundete Künstler zu sich einlud, die sich dann dort ebenfalls niederließen. Es gab eine Zeit, da ließ es sich kein schwuler Promi nehmen, zumindest seine Ferien auf der tropischen Insel zu verbringen: von Gore Vidal über Truman Capote bis zu Leonard Bernstein und Calvin Klein. Zwischen den 1950ern und 1970ern waren es vor allem Schwule und Lesben, die die teils heruntergekommenen Holzhäuser kauften und renovierten. Das Tourismusbüro der Florida Keys geht davon aus, dass in jener Zeit bis zu achtzig Prozent aller Restaurierungen innerhalb der Altstadt von Schwulen und Lesben bewältigt wurden.

× 1 von 5 Erweitern Foto: islandhousekeywest.com Island House Key West × 2 von 5 Erweitern Foto: islandhousekeywest.com Island House Key West × 3 von 5 Erweitern Foto: islandhousekeywest.com Island House Key West × 4 von 5 Erweitern Foto: islandhousekeywest.com Island House Key West × 5 von 5 Erweitern Foto: islandhousekeywest.com Island House Key West Prev Next

Legendäres Gay-Resort

Legendär als schwules Urlaubsziel wurde Key West vor allem dank seiner unzähligen „Men only“-Resorts, in denen so gut wie alles erlaubt war. Wer auch heute noch das Gefühl jener Zeit sucht, sollte einmal in Key Wests bekanntestem schwulen Resort vorbeischauen. Das in den späten 1970er-Jahren als Hotel für schwule Männer eröffnete Island House gehört heute zu den am längsten bestehenden Gay-Resorts der Erde. Die insgesamt 34 Zimmer sind auf fünf historische Gebäude verteilt. Seinen Ruf als bestes schwules Resort der Welt verdiente sich das Island House nach einem Besitzerwechsel im Jahr 1999 und einer darauf folgenden, 3 Millionen Dollar schweren Renovierung. Seitdem haben die Investitionen nicht nachgelassen, und so verfügen die Zimmer über leise Klimaanlagen, große Flachbildschirme und Betten von einer Qualität, wie man sie aus großen Luxushotels kennt. Dazu kommen Beauty-Produkte von Aveda, kostenloses WLAN sowie gratis Kaffee oder Tee von Starbucks bzw. Tazo. Zum Resort gehören ebenfalls ein kleines, aber feines Sportstudio, zwei Whirlpools, eine Trocken- und Dampfsauna sowie ein Videoraum. Neben den Liegen rund um den großen Pool steht besonders Sonnenhungrigen ein großes Sonnendeck mit Raucherecke zur Verfügung. Eines ist klar: Im Island House stehen der schwule Mann und all seine Bedürfnisse während eines entspannten Urlaubs im Zentrum aller Bemühungen.

Sei, wie du bist!

Die Gäste sind so verschieden wie die schwule Szene selbst. Von eher schüchternen Männern, die sich gerne mit einem Buch und in ihrer Badehose auf eine Sonnenliege zurückziehen, bis zu Kerlen, die sich, sobald sie das Island House betreten, ihrer Klamotten entledigen. Vorwurfsvolle Blicke, weil der eigene Körper etwa nicht den Idealen eines 20-jährigen Models entspricht, wird hier niemand ernten. Kurz: Hier darf und soll jeder so sein, wie er ist, und während der für Gäste kostenlosen Happy Hour am frühen Abend kommt man auch als Single leicht mit anderen Gästen ins Gespräch. Dank seiner Bar und eines eigenen Restaurants am Pool ist das Island House auch ein fester Anlaufpunkt für Einheimische, die vor allem während der beiden Poolparty-Tage am Mittwoch und Sonntag dort vorbeischauen. Für eine gute Mischung verschiedener Altersgruppen sorgen auch diverse Angebote, die vom Zimmer mit Gemeinschaftsbad über Ermäßigungen für Studenten und Stammgäste bis zu einem besonders für Florida-Fans attraktiven Paket reichen: Wer in den Wintermonaten vier Nächte regulär bucht, erhält in der darauffolgenden Sommersaison drei Nächte kostenlos.

www.islandhousekeywest.com

Mehr Infos zu Key West unter www.fla-keys.de