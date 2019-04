INSIDER: Bangkok

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Paul Insider

Paul Boonrungreung ist das Aushängeschild des supercoolen SO/ Bangkok und kennt die thailändische Metropole wie seine Westentasche.

Nachdem du in London eine Lifestyle- und Modeboutique geleitet hast, bist du 2013 wieder nach Bangkok gezogen, um als SO PerSOnality im dort eröffnetem SO/ Sofitel Hotel zur arbeiten. Was macht den Reiz dieser Stadt gerade aus?

Bangkok ist ungeheuer lebendig, inspirierend und kommt nie zur Ruhe. Die „Stadt der Engel“ ist ein wunderbar hipper und schicker Ort, an dem es zugleich zeitlose historische Sehenswürdigkeiten zu entdecken gibt und dessen Besuch einem ganz eigene und unvergessliche Momente bietet.

Was sollte man bei seinem ersten Besuch in Bangkok auf keinen Fall verpassen?

Den Großen Palast, das sensationelle Street Food, einen Klub-Besuch in der berühmten DJ Station sowie einen Spaziergang über den größten Markt am Wochenende, den Chatujak.

Bangkok ist bekannt für seine schwule Szene, besonders in der Straße Silom Soi 4. Ist das auch heute noch „the place to go“?

In der Tat hat die Silom Soi 4 etwas Zeitloses und ist noch immer der Hit mit einer sexy Stimmung. Die Telephone Bar ist ebenso angesagt wie die Stranger Bar, die mein ewiger Favorit ist und bleibt. Silom Soi 4 ist der coolste Ort, sich mit Freunden zu treffen, bevor man durch die Nacht weiterzieht.

Welche anderen Optionen kannst du für schwule Nachtschwärmer empfehlen?

Am Sonntag lockt das coole Magie Choo mit funky Beats und einer fantastischen Kabarett-Show. Die Sweetest Rabbit Bar in der Silom Soi 2 ist ein beliebter Treffpunkt vor und nach einem Besuch der DJ Station, und The GOD ist ein Untergrund-Klub, in dem man bei Hard House bis in den frühen Morgen abtanzen kann.

Und was liegt sonst so im Trend?

Die Vogue Lounge im Mahanakorn Cube Building liegt in der Narathiwas Road gleich neben der Silom Road: Sie ist gerade super-angesagt und bietet dennoch einen Service mit persönlicher Note. Meine Cocktailempfehlung wäre ein Mojito mit Rum, Minzblättern, Zitronensaft und Sirup. Empfehlen kann ich außerdem ein Abendessen bei Kerzenschein im Thai-Restaurant Issaya Simse, wo der Küchenchef vor aller Augen kocht. Am Ende der Nacht kann man noch im Osha vorbeischauen. Das am Nachtmarkt Asiatique am Ufer des Choa Phraya liegende Café serviert thailändische Fusion-Küche.

Thailand ist bekannt für exzellente Massagen und Spas. Was sind deine Tipps?

Die Divana Spas sind eine Oase Mitten im Herzen von Bangkok. Hier kann man wunderbar entspannen und sich luxuriöse Behandlungen gönnen. In unserem SO/ Spa treffen alte Traditionen auf die Raffinesse und das Know-how französischer Kosmetikkunst und sorgen für ein erfrischendes Erlebnis.

Was ist deiner Meinung nach die beste Reisezeit?

Im April feiert Thailand Songkran, das Neujahrsfest. Im SO/ Bangkok beginnen wir die Feierlichkeiten mit unserer SO/ Pool Party einige Tage vor dem Beginn von G-Circuit, einem der größten LGBTIQ* Events in Asien mit DJs aus aller Welt und Partys nonstop. Die Silom Road ist während Songkran Schauplatz einer großen Wasserschlacht, die seit Generationen Bestandteil des thailändischen Neujahrsfestes ist und heute vor allem mit Spritzpistolen ausgetragen wird.

Infos zu Thailand für LGBTIQ*-Touristen gibt es unter www.gothaibefree.com

Infos zum SO/ Bangkok findet man auf www.sofitel.com