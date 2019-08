Illinois: Auf den Spuren von Frank Lloyd Wright

× Erweitern Foto: Nels Akkerland/Enjoyllinois Frank Lloyd Wright Laurent House

Im Jubiläumsjahr des Bauhauses ist das Thema Architektur allgegenwärtig. Dabei wurde das Prinzip „Form folgt Funktion“ bereits Anfang des 20. Jahrhunderts von dem legendären Architekten, Interior-Designer und Autor Frank Lloyd Wright entwickelt, dessen Werk gerade von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde.

CHICAGO & OAK PARK

Mit dem Emil Bach House, The Rookery, dem Charnley-Persky House Museum und dem Frederick C. Robie House liegen einige von Wrights bekanntesten Meisterwerken in Chicago. Während der Lichthof im Rookery Building durch die Verwendung von weißem Marmor und effektives Lichtdesign glänzt, gilt das Frederick C. Robie House als eines der besten Beispiele eines „Prärie-Hauses.“ Gleich nebenan in Oak Park, einem Vorort von Chicago, findet sich neben Wrights eigenem Wohnhaus und Studio die größte Dichte von Wright-Häusern innerhalb der USA.

Frank Lloyd Wright The Rookery

GENEVA & BELVIDERE

Die beiden charmanten Kleinstädte sind Heimat der Colonel George Fabyan Villa und der 1907 auf dem Friedhof von Belvidere erbauten Pettit Memorial Chapel.

HAMPSHIRE & ROCKFORD

Hier stehen zwei Häuser aus Wrights später Karriere, in der Wright sich vom Prinzip des Prärie-Hauses verabschiedet hat: das Muirhead Farmhouse und das Laurent House, das er 1949 für den behinderten Kriegsveteranen Kenneth Laurent und dessen Frau entwarf und das den Bedürfnissen eines Rollstuhlfahrers angepasst ist.

Frank Lloyd Wright Laurent House

KANAKEE & SPRINGFIELD

Hier finden sich mit dem B. Radler House und dem Dana-Thomas House zwei wahre Architekturschätze. Vor allem das Dana-Thomas House in Springfield nimmt eine ganz besondere Stellung ein. Im Gegensatz zu vielen anderen Wright-Gebäuden ist hier ein Großteil der Möbel und Inneneinrichtung erhalten geblieben, die ebenfalls von Wright extra für das Haus entworfen wurden – darunter prächtige Glasfenster, stilvolle Lampen, ein Esszimmer, ein Ballsaal sowie eine Kegelbahn.

Frank Lloyd Wright Wrights zu Hause in Illinois

DWIGHT

Die Kleinstadt im Süden von Illinois kann sich glücklich schätzen, ein ganz besonderes Bankgebäude von schlichter Schönheit zu beherbergen, denn auch die Frank L. Smith Bank ist ein Entwurf von Frank Lloyd Wright, der im Kontrast zu den Anfang des 20. Jahrhunderts üblichen Protzbauten von Bankfilialen steht.

