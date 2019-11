LGBTIQ* Reisexperten treffen sich in Mailand

× Erweitern Foto: pixabay.com Mailand Galleria Vittorio Emanuele II

Erstmals findet die Konferenz der International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA) in Italien statt. Vom 6. bis 9. Mai 2020 treffen sich LGBT-Reiseexperten aus aller Welt für mehrere Tage in der norditalienischen Stadt, um sich über aktuelle Trends der Reisebranche zu informieren. Die Konferenz wird begleitet von Vorträgen und Workshops zu Themen wie Digitalisierung, Zielgruppenmarketing, Optimierung der Zusammenarbeit mit Medien und Influencern sowie Best Cases von verschiedenen Destinationen. Zum Rahmenprogramm gehören neben einer großen Eröffnungsparty auch die Benefiz-Gala „Voyage“ zugunsten der IGLTA Foundation, die es jungen Mitgliedern der LGBT-Community ermöglicht, in der Reise-Industrie Fuß zu fassen.

www.igltaconvention.org