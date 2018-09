Herbstliches Österreich

× Erweitern Foto: Weingut Holger Hagen Österreich Holger Hagen

Auch wenn ein grandioser Sommer vorbei ist, gehen in Österreich die bunten Tage weiter. Ob ein Besuch beim Winzer, Kulturtourismus in Salzburg oder ein Wellness-Wochenende in der Steiermark: in den kommenden Wochen präsentiert sich die Alpenrepublik von ihrer schönsten Seite.

Herbstliche Auszeit in der Steiermark

In die liebliche Hügellandschaft im Süden der Steiermark eingebettet liegen die drei Weinanbaugebiete Vulkanland, Südsteiermark und Schilcherland. Wo die wunderschöne Szenerie der Weinberge, sympathische Winzer und edler Wein zusammenfinden, dort beginnt das Steirische Weinland. Junge Winzer wie der Münchner Holger Hagen, der gemeinsam mit seinem Lebenspartner und zwei Mitarbeitern einen kleinen Familienbetrieb führt und sich ganz auf Bio-Weine spezialisiert hat, sorgen dabei für innovative Weine. Die Spitzenlage Hochgrassnitzberg ist das Kernstück seines kleinen Weinguts, das direkt an der Südgrenze der Steiermark zu Slowenien liegt. Neben drei steirischen Lagen zählen zwei slowenische Anbaugebiete zu Hagens Schaffensraum, den er gerne in größere geographische Strukturen einordnet, nämlich seine schöne neue Heimat zwischen den Bergen des Alpengürtels, der Pannonischen Steppe und dem Adriatischen Meer. Natürlich freut sich Holger Hagen über Besucher, die seine modernen Weine vor Ort verkosten können. www.holgerhagen.eu

Nicht weit von Holger Hagens Weingut entfernt, liegt mit dem Loisium Wine & Spa ein Hot Spot für Weinliebhaber, Genießer und all jene, die ein ganz besonderes Wine-Spa-Erlebnis suchen. Das Resort besticht mit Design und einem unverwechselbaren Lifestyle. Kulinarisch verwöhnt wird man von einzigartigen Kompositionen im Restaurant. 102 Doppelzimmer warten inmitten der Weinberge auf ihre Gäste – davon 20 Suiten mit Blick auf die südsteirischen Weingärten. Die weißen Zimmer stehen der satten Landschaft als Leinwand gegenüber, die mit ihrem Purismus den Gästen Raum zum Träumen und Entspannen schenkt.

Wellness zeigt sich in unterschiedlichen Gesichtern. Können manche nur nach einer Joggingrunde, ein paar Längen im Pool oder einem intensiven Fitnesstraining vollkommen abschalten, relaxen andere lieber in der Sauna oder auf der Weingartenliege. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und unterschiedliche Schwerpunkte in Sachen Urlaub und Freizeit. Daher ist es für die Gastgeber besonders wichtig, allen die Möglichkeit zu bieten sich im Loisium Wine & Spa Resort wohlzufühlen. Der Schwerpunkt liegt jedoch ganz klar im Wein, der nicht nur die landschaftliche Kulisse prägt, sondern sich auch bei den Anwendungen wiederfindet. www.loisium.com

Kulturherbst in Salzburg

Auch nach den Salzburger Festspielen ist in Salzburg jede Menge Kultur angesagt. Denn im Herbst feiert die Barockstadt die Musik in all ihren Facetten: Jazz auf den Straßen und Plätzen, Brauchtum beim Kirtag und die Kulturtage im Festspielhaus sorgen für eine lebendige Altstadt!

Die Salzburger Kulturtage (6. bis 21. Oktober 2018) werden seit beinahe 50 Jahren von der Salzburger Kulturvereinigung veranstaltet. In diesem Jahr wird mit „And now Mozart“ eine humorvolle Brücke zu Country, Metal und Western geschlagen, die St. Petersburger Philharmoniker spielen Tschaikowsky und eine Gala mit der Philharmonie Salzburg und dem Ballaststofforchester widmet sich dem großen Frank Sinatra. Ein Domkonzert an vier Orgeln präsentiert Kirchenmusik aus drei Jahrhunderten und das Vokalensemble Hohes C, stolzer Träger des Titels „World Choir Champion“, spannt den Bogen von der Romantik über die Beatles bis hin zu Avicii. www.kulturvereinigung.com

Weit über die Grenzen der Stadt bekannt ist das Musik-Highlight „Jazz & The City“ (17. bis 21. Oktober 2018). Bereits zum 18. Mal sorgen hochkarätige Jazz-Größen aus der ganzen Welt für fulminante Stimmung in den Gassen, auf den Brücken und in den zahlreichen Gastgärten, Museen oder barocken Kirchen der Altstadt. Rund 30.000 Besucher verfolgen jährlich 100 Bands aus dem In- und Ausland.Das Beste: Die Konzerte sind kostenlos. www.salzburgjazz.com

Salzburg ist nicht nur Mozartstadt, sie ist auch eine pulsierende Bühne für Streetdance und Hip-Hop. „Flavourama“ (11. bis 14. Oktober 2018) ist das größte Streetdance-Battle Österreichs und lockt 150 Tänzer aus ganz Europa nach Salzburg. Das Rahmenprogramm inkludiert auch Workshops mit den Juroren und geladenen Künstlern aus den Bereichen House, Hip-Hop und Afro Dance. www.flavouramabattle.com

Mehr Infos zu Salzburg unter www.salzburg.info

Ballsaison in Wien & EuroPride 2019

Der Blick auf auf die Ballsaison geht zwar über den Herbst hinaus - doch große Feste wollen rechtzeitig geplant sein. Denn der Wiener Walzer ist nicht nur für Heteros da. Jede Menge Ballvergnügen gibt es in Wien auch für die LGBTIQ*-Community.

Der Regenbogenball hat sich als klassischer Wiener Ball für LGBT mittlerweile fix im Ballkalender etabliert und findet 2019 bereits zum 22. Mal statt - im Parkhotel Schönbrunn. Eröffnet wird klassich mit der Polonaise, getanzt wird zu Walzer, Fox und Samba. Disco, Regenbogenball-Casino, Live-Acts und die Publikumsquadrille um Mitternacht machen den Ball zum abwechslungsreichen Highlight der Saison.

Längst kein Geheimtipp mehr und meist schon Wochen im Voraus ausverkauft ist der Kreativball, der alternative Ball der LGBT-Szene und ihrer FreundInnen. 2019 findet er bereits zum 27. Mal statt. Diesmal steht er unter dem Motto "Unterm Regenbogen".

Beim Anti Valentines* Ball im WUK können sich all jene amüsieren, die nichts vom klassisch-romantischen Valentinstag halten. Das Thema lautet "Pink Flamingos" und ist angelehnt an einen John Waters Filmklassiker aus dem Jahr 1972.

Viele LGBT zieht es auch auf den Diversity Ball. Die bunteste Ballnacht Wiens findet im Kursalon Wien im Stadtpark statt. In einer rauschenden Ballnacht wird beim Diversity Ball ein Zeichen für die Buntheit unserer Gesellschaft, für Toleranz, Barrierefreiheit und gegenseitigen Respekt gesetzt.

Während beim Opernball in der Wiener Staatsoper staatstragend im Dreivierteltakt Walzer getanzt wird, geht zeitgleich bei Miss Candys Rosenball so richtig die Post ab. Wiens bekannteste Drag Queen liefert eine fulminante Show. Die Dancefloors sind bis in die frühen Morgenstunden gut gefüllt.

Vom 1. bis 16. Juni 2019 wird Wien dann zum Zentrum der europäischen LGBT-Community: Zum EuroPride werden zwei Wochen lang zahlreiche Informations-, Diskussions- und Kulturveranstaltungen sowie Partys für Gleichstellung und Toleranz sowie gegen Homophobie und Ausgrenzung kämpfen. Einige Veranstaltungen stehen bereits fest: So wird es neben der großen Parade auch einen EuroPride Run, einen Pride Beach, einen Pride-Tag im Zoo, Pride-Führungen durch Wiener Museen, Filmabende und einen EuroPride Pooltag im Schönbrunnerbad geben.

www.wien.info

Weitere Infos & Tipps für einen Urlaub in Österreich unter www.austria.info/lgbt