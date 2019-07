Harvey Milk Terminal eröffnet

× Erweitern Foto: flysfo.com Harvey Milk Terminal

Der San Francisco International Airport (SFO) nimmt ab 23. Juli offiziell das Harvey Milk Terminal 1 in Betrieb. Es ist das erste Flughafen-Terminal der Welt, das nach einem Mitglied der LGBTIQ*-Community benannt ist.

Das 2,14 Mrd. Euro (2,4 Mrd. USD) teure Gebäude setzt einen neuen Standard für ein außergewöhnliches Reiseerlebnis. Harvey Milk war der erste gewählte Politiker Kaliforniens, der offen zu seiner Homosexualität stand. Er war 11 Monate lang Stadtrat in San Francisco, bevor er und Bürgermeister George Moscone 1978 ermordet wurden.

Zeichen für Vielfalt

Flughafendirektor Ivar C. Satero erklärte: "Das Harvey Milk Terminal 1 setzt einen neuen Maßstab für das Flughafenerlebnis und würdigt das Leben und Vermächtnis eines Pioniers der Bürgerrechte. Für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ist dieser Flughafen das Erste was Passagiere von der San Francisco Bay Area sehen, und das Harvey Milk Terminal 1 zeigt, was unsere Region ausmacht: Innovationsgeist, Fokussierung auf die Umwelt und vor allem ein Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration. Ich hoffe, dass Reisende auf der ganzen Welt von der Geschichte von Harvey Milk im nach ihm benannten Terminal des SFO inspiriert werden."

Ausstellung über Milks Lebenswerk

Im Mittelpunkt des neuen Terminals steht die Ausstellung Harvey Milk: Messenger of Hope, die den Bürgerrechtsführer und seinen Einsatz für die LGBTIQ*-Rechte würdigt. Sie erstreckt sich über eine Länge von fast 120 Metern und umfasst 100 Fotografien von Milk, von denen viele aus der Öffentlichkeit stammen sowie Kunst, Erinnerungsstücke und weitere Zeitdokumente. Ausgewählte Bilder der Ausstellung werden Teil des permanenten Designs des Terminals, das im Februar 2020 komplett eröffnet werden soll. "Durch die Ausstellungen, die sein Leben und sein Vermächtnis würdigen, erfahren die Besucher mehr über Harveys Arbeit zur Förderung der Gleichberechtigung und Akzeptanz für alle Interessensgruppen. Harvey Milk verkörpert den Geist von San Francisco und unserem Flughafen. Alle sind hier willkommen", sagte Flughafendirektor Ivar C. Satero.

Terminal mit geschlechtsneutralen Toiletten

Das Konzept des Harvey Milk Terminal 1 hat zum Ziel, die Passagiere über ihr Gate hinaus besser mit der Umgebung zu verbinden. Zu den besonderen Annehmlichkeiten gehören zum Beispiel spezielle Bereiche im Gate, die als Aufenthaltsräume gestaltet sind, geschlechtsneutrale Toiletten und eigene Räume zur Pflege von Haustieren, Aufzüge, Fahrsteige und Go Slow Rolltreppen, die sich selbst mit Strom versorgen und somit den Bedarf an extern bezogener Energie reduzieren sowie Een energieeffizientes Gepäckträgersystem (Individual Carrier System oder ICS), das Erste seiner Art in den Vereinigten Staaten.

