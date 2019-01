Gewinnspiel: Mit Condor nach Kuba!

× Erweitern Foto: pixabay.com Kuba

Gewinne einen Hin- und Rückflug von Deutschland nach Havanna!

La Habana Vieja

Wer mit Condor einen Flug nach Havanna bucht, muss sie gesehen haben, die Altstadt von Havanna. Das historische Zentrum zählt zu den ältesten Kolonialsiedlungen der Spanier überhaupt und gehört seit 1982 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mit ihren prächtigen Plätzen und imposanten Palästen im barocken und neoklassischen Stil verzaubert La Habana Vieja jeden Besucher.

× Erweitern Foto: pixabay.com Kuba Varadero

Varadero

Schwimmen in kristallklarem Wasser und Erholung an den schönsten Küsten Kubas, beispielsweise dem kilometerlangen, weißen Sandstrand von Varadero. Nach einem entspannenden Tag am Strand kann man in dem Urlaubsort an der kubanischen Nordküste ein reges Nachtleben genießen. Varadero ist mit seinen vielen Urlaubshotels, Bars und Diskotheken der richtige Ort für herrliche Karibikferien.

× Erweitern Foto: pixabay.com Kuba Kolibri

Guanayara National Park

Ein Ausflug in den Nationalpark mitten im Regenwald ist ein einmaliges Erlebnis. Die Flora und Fauna ist sehr beeindruckend. Der El Rocio Wasserfall liegt auf der Route der meisten vor Ort buchbaren Touren und ist ideal für eine kleine Abkühlung.

HINKOMMEN

Mehrmals wöchentlich bringt Condor dich nach Kuba. Angeflogen werden Havanna, Holguin und Varadero ab Frankfurt am Main sowie Havanna ab München. Den ca. 10-stündigen Flug kannst du in der Business Class ab 799,99 Euro*, in der Premium Class ab 429,99 Euro* und in der Economy Class ab 249,99 Euro* buchen – und dabei dich auf pures Karibik- Feeling freuen.

* One-Way-Komplettpreis inkl. Steuern und Gebühren in der Business/Premium/Economy Class.

× Erweitern Foto: Condor Condor Arizona

GEWINNEN!

Fliege mit Condor ins sonnige Kuba! Verlost wird ein Hin- und Rückfug in der Economy Class mit Condor von Deutschland nach Havanna*.

Um teilzunehmen, fülle einfach das folgende Formular aus. Teilnahmeschluss ist der 31. Januar 2019. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

* Hin- und Rückflug mit Condor (DE Flugnummer für eine Person in der Economy-Class von Deutschland nach Havanna. Die Auswahl des Hin- und Rückfluges kann nur je nach Verfügbarkeit erfolgen. Eine Abgeltung des Reisepreises in bar oder eine Übertragung ist nicht möglich. Der Fluggutschein ist bis 31. Januar 2020 gültig. Die Abreise muss innerhalb des Gültigkeitszeitraums liegen. Folgekosten, die dem Gewinner bei oder durch die Nutzung des Gewinnes entstehen, wie z.B. für die An-, Abreise zum Flughafen, Kosten für Zusatzgepäck, Verpflegung und alle sonstigen Kosten, hat der Gewinner selbst zu tragen. Für die Organisation der für eine Einreise erforderlichen Unterlagen (Ausweis- und Einreisepapiere) sowie für den für Auslandsreisen zu empfehlenden Versicherungsschutz ist der Gewinner persönlich verantwortlich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.