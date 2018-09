Gewinnspiel: Entdecke das echte Amerika!

× Erweitern Foto: visittheusa.de Cleveland Cleveland

Es gibt viel zu entdecken: Ob Detroit, Cleveland, Indianapolis oder Chicago – die Region der Großen Seen hat es in sich und ist ideal für einen Road Trip. Wer es entspannter mag, besucht die Gegend um die am Lake Michigan gelegenen Städtchen Saugatuck und Douglas, die für ihre Gay Resorts und Strände bekannt ist (blu berichtete).

Gemeinsam mit Delta Airlines und Alamo verlost der Reisespezialist Cruising Fernreisen eine Reise für 2 Personen zu den Great Lakes inklusive Flug nach Indianapolis und eine Woche Mietwagen.*

× 1 von 3 Erweitern Foto: visittheusa.de Lake Michigan × 2 von 3 Erweitern Foto: visittheusa.de Detroit × 3 von 3 Erweitern Foto: visittheusa.de Indianapolis Prev Next

Schreibt einfach eine kurze Mail mit dem Betreff „Great Lakes“ mit einer kurzen Begründung, warum Ihr die Reise gewinnen möchtet an gewinnen@cruising-reise.de

Teilnahmeschluss ist der 30. September 2018. Der Gewinner wird per Losverfahren ermittelt; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere Infos zu den Great Lakes USA unter www.greatlakes.de

× Erweitern Logos