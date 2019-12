Partys und Skispaß unter der Regenbogenfahne

Pünktlich zum Frühjahrsskilauf wird Sölden von 21. bis 28. März 2020 wieder zum „place to be“ für die internationale Gay Community. Bei der schwulen Skiwoche stehen neben viel Spaß auf der Piste jede Menge Partys auf dem Programm.

Foto: gaysnowhappening.com Gay Snowhappening

Sölden mag „Mann“ eben. Denn im März 2020 trifft sich die schwule Szene bereits zum 21. Mal im Hotspot der Alpen. Neben geführten Skiabenteuern sowie viel Fun und Action bei Spielen auf und abseits der Pisten, zählt das Après-Ski- und abendliche Partyprogramm zu den Highlights der Woche. Moderiert und begleitet werden die Formate von den beiden Hamburger Stilikonen, den Drag Queens Melli und Mataina.

Party oder Piste? Die Mischung machts!

Allein auf die Piste muss hier niemand: geprüfte Skiguides entführen auf die schönsten Abfahrten von Sölden und begleiten die Teilnehmer auf eine gemeinsame Erkundungstour ins benachbarte Skigebiet Gurgl, dem Diamanten der Alpen. In allerbester Laune und in knallbunten Outfits stürzen sich Skifans beim Gay Fun Race am Giggijoch auf zwei Brettern ins Vergnügen. Nach dem legendären Après-Ski im Hotspot der Alpen startet man beschwingt ins Nachtleben. Internationale DJs sorgen täglich für den richtigen Beat in den Clubs von Sölden. Wer es urig und gemütlich bevorzugt, ist beim Hüttenabend mit Kultstatus in der „Hühnersteign“ genau richtig - Mitsingen, Schunkeln und Polonaise garantiert. Exklusiv für die Teilnehmer des Gay Snowhappening zugänglich findet erstmals die Chill & Fun Bathouse Party in der Freizeit Arena Sölden statt. Und wer auch abends gerne frische Bergluft schnuppert, findet mit dem Nachtskilauf bei angenehmen Flutlicht am Gaislachkogel oder einer Rodelpartie auf der neu eröffneten beleuchteten Rodelbahn gleich zwei perfekte Alternativen.

Foto: C. Fischer Gay Snow Happening 2019

Mehr erleben mit dem Gay Snowhappening Gold Pass

Die verschiedenen Event-Pässe öffnen die Tür zu unlimitiertem Spaß und Unterhaltung. Dabei ist es ganz egal, ob man seinen Aufenthalt im Ötztal für vier oder sieben Nächte plant: attraktive Angebote für Ski- und Nicht-Skifahrer warten darauf, erlebt zu werden. Das umfangreichste Paket bietet der 7 Tage gültige Gay Snowhappening Gold Pass. Inkludiert ist der kostenlose Eintritt zu den Partys und dem Hüttenabend inklusive Transfers, das Skiguiding und alle Tagesaktivitäten, 15% Rabatt auf den Skiverleih in allen Sportgeschäften in Sölden oder die Teilnahme am Nachtskilauf bzw. Nachtrodeln.

Foto: Gay Snow Happening Sölden

Gaumen- und Augenschmaus

Alle Teilnehmer des Gay Snowhappenings genießen je einen kostenlosen Shot pro Aprés Ski Party und zum Mittagessen. Für Goldpass-Besitzer sind außerdem viele kulinarische Highlights inkludiert: frisch interpretierte Ötztaler Spezialitäten gibt’s beim Tischbuffet im Rahmen von “Tischlein deck dich” in der Tiroler Stub´n zu verkosten. Hoch oben auf der Almwirtschaft Gampe Thaya (2.000 m) wird zum Fondueessen geladen. Das herzhafte Frühstück am Giggijoch eröffnet traumhafte Blicke auf die Ötztaler Alpen, während man beim Genuss des exklusiven Gourmet Lunch im ice Q Hauben-Restaurant am Gaislachkogel (3.048 m) ins Schwärmen gerät.

INFO

www.gaysnowhappening.com