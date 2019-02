Schwuler Karneval in Kolumbien

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Kolumbien

Der Karneval in der kolumbischen Karibikmetropole gilt als einer der größten der Welt. Bereits in den Wochen zu vor wird hier ausgelassen gefeiert. Ein besonderer Höhepunkt ist am Samstag vor Karneval: Dann feiert die örtliche LGBTIQ*-Community mit der Guacherna Gay eine farbenfrohe Parade, an deren Rand tausende von Zuschauern stehen. Wir haben die schönsten Fotos von diesem weltweit einzigartigen Event: