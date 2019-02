Gewinnspiel: Fliege mit Condor nach Griechenland!

× Erweitern Foto: iStockphoto.com Santorin

Mykonos, Kreta, Santorin oder Korfu – die griechischen Inseln bieten jede Menge Sonne, Kultur oder Partystimmung. Wir verlosen einen Flug mit Condor zu einem griechischen Reiseziel Deiner Wahl!

MYKONOS

Sie gilt als Griechenlands schwulste Insel und ist im August Schauplatz des inzwischen weltweit bekannten XLSIOR Festivals. Während Mykonos Stadt mit ihren weißen Häusern, Windmühlen und einem kleinen Hafen alles bietet, was man von einem griechischen Städtchen in der Ägäis erwartet, überzeugen die Strände mit kristallklarem Wasser und Sonne pur. Zu den beliebtesten Stränden zählen der Elia Beach mit seinem FKK-Bereich und der als Partystrand bekannte Super Paradise mit dem Jackie O’ Beach Club. In Mykonos Stadt trifft man sich ebenfalls bei Jackie O’ sowie im Babylon am Hafen. Den perfekten Platz für einen Blick in den Sonnenuntergang findet man auf der Poolterrasse des schwulen Elysium Hotels.

× Erweitern Foto: Elysium Hotel Mykonos Elysium Spa-Behandlung im Elysium Hotel auf Mykonos

KRETA

Abtauchen auf Kreta: Rund siebzig Kilometer von Heraklion entfernt, der größten Stadt der Insel und dem Verwaltungssitz Kretas, befindet sich das 10.000-Einwohner-Städtchen Agios Nikolaos. Anders als die meisten touristisch erschlossenen Orte auf Kreta ist Agios Nikolaos weniger für Ruinen und Tempel bekannt, sondern wird aufgrund seines Stadtbildes und seines ganz eigenen Flairs oft als Saint Tropez Griechenlands bezeichnet. Flanieren statt Erkunden kann man zum Beispiel rund um den Voulismeni-See. Bis 1870 war dieser ein reiner Süßwassersee, wurde aber dann durch einen Kanal mit dem Meer verbunden. Heute reihen sich zahllose Cafés und Restaurants rund um den Voulismeni. Der Sage nach soll die Göttin Athene hier sogar einst ein Bad genommen haben. Wassersportler aber werden andernorts glücklich. Die farbenprächtige Unterwasserwelt rund um Kreta belohnt den Sprung in das azurblaue Meer mit bunten Fischen, anmutigen Rochen und Kraken, die blitzartig und auf eindrucksvolle Weise ihre Farbe ändern. Karteros und Sarantaris sind zwei Gay Beaches ganz in Nähe der Hauptstadt Heraklion. Abends feiern Urlauber und Locals in der La Brasserie oder in der Y.O.L.O. Bar.

× Erweitern Foto: pixabay.com Kreta Strand auf Kreta

KORFU

Die im Ionischen Meer gelegene Insel ist bekannt für ihr angenehm mediterranes Klima und ihre grüne Vegetation bekannt. Die österreichische Kaiserin Elisabeth „Sisi“ ließ sich hier Anfang des 20. Jahrhunderts das Achilleion, einen Palast im pompeijischen Stil erbauen. Wanderer zieht es dagegen auf den Gipfel des Pantokrator, auf dem sich ein Kloster und eine Taverne befindet vom dem man den Blick auf die gesamte Insel genießen kann. Kleine Buchten und Strände wie Glyfada bieten mit ihrem türkis schimmerndem Wasser ideale Rückzugsorte für alle, die dem Massentourismus entfliehen wollen.

× Erweitern Foto: pixabay.com Korfu Korfu

RHODOS

Mit ihrer Altstadt und Festung ist Rhodos Stadt ein wahres Schatzkästchen. Die engen Gassen, Kirchen, Moscheen und Gebäude spiegeln die glanzvollen Zeiten von Griechen, Römern, Kreuzfahrern und Osmanen wider und ein Besuch der UNESCO-Weltkulturerbestadt gehört zum Pflichtprogramm eine jeden Rhodos-Besuchers. Zudem gilt die Insel als Badeparadies mit großen und kleinen Stränden. Die größte Chance, auf schwule Urlauber zu treffen, hat an den Stränden Faliraki, Kallithea und Kato Petre.

× Erweitern Foto: pixabay.com Rhodos Altstadt von Rhodos

SANTORIN

Perfekte Fotomotive, elegante Boutique-Hotels und pittoreske Dörfer machen die Kykladeninsel zu einer der exklusivsten Urlaubsinseln Griechenlands. Auf der Hauptinsel Thira liegen die malerischen Orte Fira und Oia, in denen romantische Restaurants und kleine Cafés perfekte Aussichtspunkte sind und kleine Geschäfte zum Stöbern einladen. Eine schwule Bar oder einen schwulen Nachtklub sucht man hier vergeblich, dafür ist Santorin der perfekte Ort für intime Momente zu zweit. Neben dem Red Beach, der von spektakulären roten Klippen umrahmt ist, können Wasserratten auch das Archipel des versunkenen Vulkans mit dem Boot erkunden und den ein oder anderen Sprung ins Meer wagen.

× Erweitern Foto: pixabay.com Santorin Santorin

HINKOMMEN

Condor fliegt im Sommer 2019 ab vielen deutschen Flughäfen zu insgesamt 16 Destinationen, darunter Mykonos, Kreta, Korfu, Santorin, Rhodos, Thessaloniki, Samos, Kos u.a. In der Premium Class genießen die Gäste dabei viele Annehmlichkeiten wie einen freien Mittelsitz, erhöhte Hand- und Freigepäckmengen, ein „Taste the World“ Gericht mit Getränken, kostenlose Sitzplatzreservierung sowie Priority Check-in und Priority Boarding.

Den gesamten Flugplan und aktuelle Angebote gibt es unter www.condor.de

× Erweitern Foto: Condor.com Condor

VERLOSUNG

Gewinne mit Condor einen Flug innerhalb der Condor-Streckennetzes nach Griechenland!*

Beantworte uns einfach folgende Frage:

Auf welcher Insel befindet sich der bei schwulen Urlaubern beliebte Super Paradise Beach?

Teilnahmeschluss ist der 10. März 2019.

×