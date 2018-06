Fort Lauderdale eröffnet LGBTIQ* Besucherzentrum

× Erweitern Foto: Greater Fort Lauderdale CVB Fort Lauderdale LGBT Visitor Center v.l.n.r. Tim Ryan (Broward County Commissioner), Julie Carson, Justin Flippen, Scott Newton, Keith Blackburn(CEO GFLLGBT Chamber of Commerce), Stacy Ritter (President &CEO ,GFLCVB), Richard Gray (Vice President, LGBT+ Marketing ,GFLCVB), Tom Green, Daniel H. Sohn (Council Member of Town of Haverhill), and Tim Lonergan (City of Oakland Park Mayor)

Mit einem neuen Besucherzentrum für LGBTIQ* Touristen aus aller Welt möchte Fort Lauderdale über Sehenswürdigkeiten und Highlights der Region sowie der Szene informieren. Das neue Visitor Center ist eine gemeinsame Initiative des Greater Fort Lauderdale Convention & Visitors Bureaus sowie der Greater Fort Lauderdale LGBT Chamber of Commerce, in deren Räumen das neue Besucherzentrum beheimatet ist. Zu finden ist das Zentrum im Szeneviertel Wilton Manors mit der höchsten Konzentration an Bewohnern und Geschäften der LGBTIQ* Community in der Region.

Stolz auf Errungenschaften

„Wir sind stolz auf unsere lange und positive Geschichte in Hinblick auf die Unterstützung der LGBT+ Community“, so Richard Gray, Vizepräsident für LGBT+ des Greater Fort Lauderdale Convention & Visitors Bureaus, der offiziellen Tourismusorganisation für das in Florida liegende Urlaubsziel. „Die Eröffnung des Besucherzentrums markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Einzigartigkeit unserer Region, die Werte und Bedürfnisse von Besuchern der LGBT+ Community anzuerkennen. Wir freuen uns sehr, mit dieser neuesten Errungenschaft die Aufmerksamkeit auf unsere Sehenswürdigkeiten, Hotels, Klubs, Bars und Restaurants legen zu können, die sich an ein uns wichtiges Publikum richten“, so Gray.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Fort Lauderdale Am schwulen Strand von Fort Lauderdale

Jährlich 1,5 Millionen LGBTIQ* Besucher

Seit vielen Jahren gilt Fort Lauderdale als eine der bekanntesten Urlaubsziele für die LGBTIQ* Community mit jährlich an die 1,5 Millionen Besuchern allein aus dieser Gruppe, die insgesamt etwa 1,5 Milliarden Dollar in Zusammenhang mit ihrem Urlaub ausgeben. „Man kann den wirtschaftlichen Einfluss der LGBT+ Community nicht ignorieren, besonders in Zusammenhang mit Tourismus“, so Keith Blackburn, CEO der Greater Fort Lauderdale LGBT Chamber of Commerce, dem lokalen Wirtschaftsverband der Community. „Das Visitor Center wird ein Ort sein, an dem Besucher vorbeikommen können um Empfehlungen sowie Informationen über unsere Community, unsere Mitglieder, Events und Organisationen zu bekommen.“

Pride of the Americas 2020

2020 wird Fort Lauderdale Gastgeber des ersten Pride of the Americas Festival, der amerikanischen Version des EuroPride sein. Zu dem 10-tägigen Event mit einer Parade, Strandpartys, einem Kunstfestival sowie einer Konferenz zum Thema LGBTIQ*-Rechte erwarten die Veranstalter bis zu 350.000 Besucher.

