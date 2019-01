FLORIDA: ABENTEUER OUTDOOR

× Erweitern Foto: Visit Florida Florida

Ob Wandern, Schwimmen, Schnorcheln oder Kajaking – wer die Natur liebt, wird von Florida nicht enttäuscht. Über 150 als Naturschutzgebiete ausgewiesene State Parks zählt der Sunshine State, in denen die Besucher die ursprüngliche Pflanzen- und Tierwelt Floridas erleben können und in denen man zum Teil auch Campen oder in Blockhütten übernachten kann.

Der 330 Kilometer lange Suwannee River Wilderness Trail führt beispielsweise vom Stephen Foster Folk Culture Center Park bei White Springs bis hin zum Golf von Mexiko durch Eichen- und Zypressenwälder. Mit etwas Glück kann man hier Manatees und Delfine beobachten. Im südlich von Floridas Hauptstadt Tallahassee gelegenen Wakulla Springs State Park liegt dagegen eine der weltweit größten und tiefsten Süßwasser-Quellen der Welt. Das besonders klare Wasser des Flusses lädt an ausgewiesenen Stellen zum Schwimmen ein. Auch für Kanu- und Kajakfahrer ist der Park ein beliebtes Ziel. Romantisch bei einer Nacht am Lagerfeuer geht es auf dem auf einer Insel gelegenen Cayo Costa State Park bei Fort Myers zu. Der nur mit Booten oder Fähren zu erreichende Park lädt seine Besucher dazu ein, in unmittelbarer Nähe des feinen Sandstrandes die Zelte aufzuschlagen. Auf insgesamt fünf Wanderwegen kann man Sanddünen Pinien- und Eichenwälder sowie die Mangroven-Sümpfe auskundschaften.

RADFAHREN

Ganz egal ob auf der Straße oder speziellen Off-Road-Pisten: Durch ganz Florida ziehen sich kilometerlange Strecken, die sich ideal zum Radfahren eignen. Etwa der 74 Kilometer lange Withlacooches State Trail mit gut ausgebauten, von Eichen und Pinien gesäumten Wegen durch flaches Terrain. Ein Klassiker ist die 265 Kilometer lange Strecke von Miami nach Key West. Jeweils im November findet mit dem SMART (Southern Most Aids/HIV) Ride eine zweitätige Benefiztour zu Gunsten von Organisationen statt, die sich um Patienten mit HIV und Aids kümmern. Die Tour mit bis zu 500 Teilnehmern beginnt am Watsco Center in Coral Gables und endet nach einer Übernachtung in Hawks Cay am Aids Memorial in Key West.

SCHWIMMEN

Was wäre Florida ohne seine Strände? Ganz egal ob man sich an der Atlantikküste oder am Golf von Mexiko aufhält – in Sachen Badeurlaub hat die LGBTQ-Community die Qual der Wahl. Neben schwulen Stränden in Miami Beach (12th Street) und Fort Lauderdale (Sebastian Street), findet sich zwischen den beiden Metropolen der bei Schwulen ebenfalls beliebte Haulover Beach. Als einer der wenigen Strände der USA ist hier FKK erlaubt und sorgt damit für eine ganz besonderes Badeerlebnis. An der Westküste sind besonders die Strände von St. Pete/Clearwater das Ziel sonnenhungriger Urlauber. Innerhalb der LGBTQ-Community ist besonders der auf Treasure Island gelegene Sunset Beach beliebt. Und schließlich wäre da noch Key West mit seinem Strand am Fort Zachary Taylor und zahlreichen Optionen an der Atlantik- wie Golfküste.

