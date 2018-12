Kissimee: Abenteuer garantiert!

× Erweitern Kissimee

In dem bei Orlando gelegenen Ort Kissimmee liegen Natur und künstlich erschaffene Abenteuerwelten so nah beieinander wie an kaum einem anderen Ort in Florida. Während der berühmten Gay Days und der Circuit Party One Mighty Weekend feiert die LGBTIQ*-Community ihre Vielfalt in den großen Themenparks von Disney und Universal.

Ganz nah dran: Wer in der zu Kissimmee gehörenden, einst von Walt Disney erdachten Modellstadt Celebrity übernachtet, liegt mit seiner Entscheidung genau richtig. Von hier aus sind Attraktionen von Zentralflorida bestens zu erreichen. Ob Themenparks, Outlet Malls, das Vergnügungszentrum „Old Town Kissimmee“ oder wilde Natur – all das lässt sich in kurzer Zeit von dem nur 30 Minuten vom Flughafen in Orlando entfernten Design-Städtchen erreichen. Und wer einmal einen Tag am schwulen Strand von St. Pete/Clearwater einlegen will, erreicht die Golfküste im Westen Floridas in etwa 90 Minuten.

TOR ZU DEN EVERGLADES

Die Zuflüsse der Everglades bieten Naturliebhabern jede Menge Gelegenheit, die einzigartige Tier-und Pflanzenwelt zu entdecken. Wer es ruhiger mag, mietet sich bei Shingle Creek ein Kajak oder Kanu und kann das Gewässer mit seinen dicht von Zypressen bewachsenen Ufern auf eigene Faust erkunden. Eine Fahrt mit einem Propellerboot, etwa mit Wild Florida Airboat Tours & Wildlife Park, gehörnt dabei zum Pflichtprogramm eines jeden Everglades-Besuchs. Wer es ruhiger mag, mietet sich ein Kajak oder Kanu und kann Zuflüsse wie den Shingle Creek mit seinen dicht von Zypressen bewachsenen Ufern auf eigene Faust erkunden. Auf stillen Wanderwegen begegnen dem Besucher Hirsche, wilde Truthähne und Weisskopfseeadler, die in Osceola County rund um Kissimmee landesweit in höchster Dichte brüten. Den wohl bekanntesten Bewohnern der Everglades, den Alligatoren, kommt man im Gatorland besonders nahe. Der Themenpark ist die Heimat von hunderten der faszinierenden Reptilien, deren Gehege man als besondere Attraktion mit einer Seilbahn überqueren kann.

Von Avatar bis Harry Potter

Spektakuläre Achterbahnen und fantastische Erlebniswelten: Kaum ein anderes Reiseziel bietet mehr Freizeitparks als das Zentrum Floridas. Die zu Walt Disney World gehörenden Parks Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios und Disney’s Animal Kingdom sind ein Eldorado für jeden Adrenalin-Junkie. Hier dürfen auch Erwachsene wieder Kind sein und sich in rasanten Fahrgeschäften oder spektakulären Shows die Zeit vertreiben. Zu den Höhepunkten gehören etwa der „Twighlight Zone Tower of Terror“ in Disney’s Hollywood Studios, die „Big Thunder Mountain Railroad“ im Magic Kingdom, die „Mission SPACE“ im Epcot oder die 2017 eröffnete Themenwelt „Pandora – The World of Avatar“ im Animal Kingdom. Und auch die Universal Resorts geizen nicht mit Superlativen: In den Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure und dem neuen Wasserpark Universal’s Volcano Bay finden sich Attraktion wie „Transformers: The Ride-3D“, der „Simpsons Ride“, das „Jurassic Park River Adventure“ sowie die Harry Potter-Welten „Diagon Alley“ und „Hogsmeade“.

Feiern unterm Regenbogen

Jedes Jahr kommen tausende schwule und lesbische Freizeitpark-Fans, darunter viele Regenbogenfamilien, zu den Gay Days nach Zentralflorida, um gemeinsam die Themenparks zu erkunden. Daneben gibt es zahlreiche Partys und einen Markt, auf dem sich Organisationen und Unternehmen präsentieren. Erstmals sollen die Gay Days 2019 statt wie bisher im Juni nun im August stattfinden. Dagegen liegen die Termine für das „One Magical Weekend“, ein Circuit-Festival mit seiner berühmten Pool-Party in einem Disney-Wasserpark, für die Bärenwoche „Tidal Wave“ sowie für das Festival „Girls in Wonderland“ wie bisher rund um das erste Wochenende im Juni.