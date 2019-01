WELCOME TO THE SUNNY SIDE!

× Erweitern Foto: Visit St. Pete/Clearwater St. Petersburg

Auf der individuellen Rundreise erlebst Du den Sonnenstaat Florida mit seinen feinen Sandstränden, einer Traumwelt aus unzähligen Themenparks, exotischen Tieren und Sonne pur.

TAMPA

Gleich nach Ankunft kannst Du am folgenden Tag die Achterbahnen und Themenwelten des Vergnügungsparks Bush Gardens erleben. Am Abend bleibt genügend Zeit, die schwule Szene im Stadtteil Ybor City zu erkunden.

× Erweitern Foto: Visit Tampa Bay Tampa

CRYSTAL RIVER

Der Ort liegt im Nordwesten Floridas. Hier befand sich schon vor über 2.000 Jahren das religiöse Zentrum der früheren indianischen Bevölkerung und die Gewässer sind Heimat von rund 400 Seekühen, auch Manatees genannt. Die friedlichen Riesen werden bis zu vier Meter lang und 500 Kilogramm schwer.

ORLANDO

Nirgendwo gibt es eine solche Fülle an Themen- und Erlebnisparks wie in Orlando. Allein vier Disney-Themenparks, SeaWorld, die Universal Islands of Adventure und die Universal Filmstudios stehen zur Wahl. Freu Dich auf zwei unvergessliche Tage voller unglaublicher Attraktionen und tollen Shopping-Möglichkeiten.

MIAMI BEACH

Entspanne an einem der bekanntesten Gay Beaches der USA, schlendere durch das Art Déco Viertel im trendigen South Beach oder entdecke das alte Künstlerviertel Coconut Grove. Und am Abend hast Du Gelegenheit, Miamis schwules Nachtleben mit seinen Bars und Clubs kennenzulernen.

× Erweitern Foto: Rob O'Neal Key West Sonnenuntergang

KEY WEST

Ein ganzer Tag ist dem südlichsten Punkt der USA gewidmet: Key West. Hier treffen der Atlantik und der Golf von Mexiko aufeinander. Ob ein Strandbesuch am Fort Zachary Taylor, einen Ausflug mit dem Boot hinaus auf’s Meer oder der Blick in den Sonnenuntergang am Mallory Square – die Möglichkeiten sind so vielfältig wie die Bewohner des beliebten LGBTQ-Reiseziels.

SARASOTA

Auf dem Weg nach Sarasota bleibt genügend Zeit, den Everglades Nationalpark zu entdecken. Interessant ist auch ein Stopp am Safari Park; dort werden Ausflüge mit dem Propellerboot angeboten. 350 verschiedene Vogelarten, darunter Flamingos, Fischreiher und Pelikane sind hier heimisch und natürlich auch die Alligatoren. Sarasota selbst wird besonders für die vorgelagerten Keys geschätzt. Auf Siesta Key gib es den vielleicht schönsten Strand in ganz Florida und am Casperson Beach kannst Du Dich auf die Suche nach fossilen Haifischzähnen machen.

× Erweitern Foto: Visit Florida Florida Everglades

PETE/CLEARWATER

Ob Dalí Museum, Galerien oder der schier endlos weiße Sandstrand: Am letzen Ziel der Reise kannst Du noch einmal richtig ausspannen, bevor es zurück ins nur 35 Kilometer entfernte Tampa geht.

Die 16-tägige Mietwagenreise inkl. Keys kostet p.P. bei einer Doppelbelegung ab 750€ (Reisezeitraum 08.08.-23.09.2019). Der Preis ist ohne Mietwagen; dieser kostet ab 546€.

Weitere Angebote für Mietwagenrundreisen durch Florida und Hotels gibt es im aktuellen Dertour Katalog „USA“ sowie unter www.dertour.de

www.visitflorida.com