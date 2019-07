Galerie: Rekord beim CSD in Köln

× Erweitern Foto: Lukas Werlich CSD Köln

Unter dem Motto "50 Years of Pride. Viele. Gemeinsam. Stark!" feierte Köln am Wochenende seinen CSD. Mit 148 teilnehmenden Gruppen und 1,2 Millionen Besuchern konnten die Veranstalter einen neuen Rekord vermelden. Zahlreiche Parteien, Vereine und Unternehmen (darunter Condor, Bayer AG, Daimler AG, Coca Cola u.v.a.) präsentierten sich im Umfeld der Parade und des Straßenfestes in der Kölner Innenstadt. Hier unsere Fotos: