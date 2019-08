Hot Spot: SEYCHELLEN

Sie gelten als Trauminseln im Indischen Ozean und haben als einer von wenigen afrikanischen Staaten ein Antidiskrimierungsgesetz gegenüber der LGBTIQ*-Community: Die Seychellen locken mit weißen Stränden, bunten Korallenriffen, grünen Regenwäldern und den berühmten Riesenschildkröten.

FÜR ENTDECKER

Mit seinen 115 Inseln im Indischen Ozean ist der Archipel der Seychellen ein Paradies für Urlauber, die Erholung und Abenteuer zugleich suchen. Geografisch teilt man die vor der Ostküste Afrikas gelegene Inseln in Inner Islands und Outer Islands ein, wobei zu ersteren die Hauptinsel Mahé, Praslin und La Digue gehören.

In der auf Mahé gelegenen Hauptstadt Victoria finden sich jede Menge Spuren des kolonialen Erbes, das Briten und Franzosen während der bewegten Geschichte der Seychellen hinterlassen haben. Victorias Stadtzentrum erinnert an eine typisch britische Kolonialstadt Anfang des 20. Jahrhunderts mit ihrem markanten Uhrenturm und dem imposanten Gerichtsgebäude. Ebenfalls sehenswert ist der bereits 1903 gegründete Botanische Garten.

× Erweitern Foto: pixabay.com Seychellen Praslin

Die von Nebelwäldern bewachsenen Berge auf Mahé erreichen eine Höhe von bis zu 1000 Metern und bieten eine einzigartige Flora, die sich Dank der isolierten Lage über Jahrhunderte ungestört entwickeln konnte. Nirgendwo sonst auf der Welt findet sich etwa der Quallenbaum, fleischfressende Kannenpflanzen oder die Seychellen Vanille Orchidee.

Die Seychellen zählen insgesamt sieben Nationalparks und vier Sonderreservate mit einer Gesamtfläche von etwa 200 Quadratkilometern. Neben zahlreichen Meeresschutzgebieten gehören auch die beiden UNESCO Weltnaturerbestätten Vallée de Mai auf Praslin und das Aldabra Atoll, auf dem die letzte wild lebende Population der Seychellen-Riesenschildkröte lebt, zu den herausragenden Naturwundern.

× 1 von 4 Erweitern Foto: pixabay.com Seychellen × 2 von 4 Erweitern Foto: pixabay.com Seychellen × 3 von 4 Erweitern Foto: pixabay.com Seychellen × 4 von 4 Erweitern Foto: pixabay.com Seychellen Prev Next

Mit ihren knapp 40 Quadratkilometern Fläche und 6.500 Einwohnern ist Praslin die zweitgrößte Insel der Seychellen, die für ihre Traumstrände wie etwa Anse Lazio und Anse Georgette bekannt ist. Im Vallée de Mai wachsen die größten Kokosnüsse der Welt, die Coco-de-Mer.

FÜR GENIESSER

Der größte Pool der gesamten Seychellen schmiegt sich im Raffles Seychelles um die Sonnenterrasse und hält ein ganz besonderes Badeerlebnis bereit. Arten- und Naturschutz wird hier großgeschrieben. Vom Pflanzen endemischer Bäume, um den natürlichen Lebensraum der nur hier vorkommenden Schwarzpapageien zu vergrößern, bis hin zum Verzicht auf Plastik wo immer nur möglich. Die Villen, die inmitten der tropischen Natur liegen und von Granitfelsen umgeben sind, versprechen nicht nur absolute Privatsphäre, sondern von nahezu jedem Winkel aus einen traumhaften Ausblick über das Meer. Durch die individuelle Verarbeitung der größtenteils selbst hergestellten oder von lokalen Bauern und Fischern bezogenen Produkte verschmilzt in den Restaurants das Beste der lokalen Küchengeheimnisse mit internationaler Gourmetküche. www.raffles.com

× Erweitern Foto: Raffles.com Raffles Seychelles Raffles Seychelles

Das Le Méridien Fisherman's Cove liegt eingebettet in ein grünes Paradies in Bel Ombre auf der Insel Mahé, wo die Gastfreundschaft der Seychellen ihren Ursprung hat. Das Resort bietet Blick auf Beau Vallon, den größten und beliebtesten Strand auf Mahé, sowie auf den tiefblauen Indischen Ozean. Ganz gleich, ob man einen Spaziergang an einem der schönsten Strände der Seychellen unternehmen, sich im Zen Spa verwöhnen lassen oder die exotischen Nuancen der kreolischen Küche kosten: Als Gast nimmt man unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause. Die 68 Zimmer, darunter 37 Suiten, sind eine Kombination aus tropischem Flair und modernem Luxus. Von der eigenen Terrasse aus genießt man einen atemberaubenden Ausblick und den traumhaften Sonnenuntergang am Strand Beau Vallon. www.marriott.com

× Erweitern Foto: Marriott.com Le Meridien Seychelles Le Meridien

INFO

www.seychelles.travel

HINKOMMEN

Mit Condor komfortabel ans Ziel! Von Frankfurt am Main aus fliegt Condor direkt nach Mahé – Zubringerflüge ab vielen deutschen Städten bzw. Rail&Fly-Verbindungen lassen sich bequem an diesen Flug anschließen. Die Flugdauer beträgt je nach Abflughafen zwischen zehn und elf Stunden – von Frankfurt am Main fliegt Condor direkt. Zum Einsatz kommt eine Boeing Boeing 767, ausgestattet mit Economy, Premium und Business Class. Fluggäste in der Premium Class auf Langstreckenflügen genießen einen spürbar höheren Sitzkomfort. Zudem bietet die Premium Class Decken und extrabreite Kissen, erlesene Premium Menüs, einen Cocktailservice mit Snack, kostenfreie alkoholische Getränke, ein Wohlfühlset mit vielen nützlichen Accessoires für den Aufenthalt an Bord, kostenfreie Kopfhörer, ein großes Zeitschriftenangebot sowie eine kostenlose Sitzplatzreservierung und einen separater Check-in an allen deutschen Flughäfen. Die Condor Business Class bietet den Gästen zusätzlich neben dem gewohnt ausgezeichneten Service unter anderem vollautomatische, komfortable Liegesitze. www.condor.com