Bon appétit!

Fritten, Waffeln, Schokolade – wer Brüssel besucht, kommt an diesem Dreiklang belgischer Lebensart kaum vorbei. Doch es geht hier auch wie eleganter, schließlich pflegt man Brüssel auch das Französisch gepflegte Savoir Vivre mit schicken Austernbars, gehobenen Bistros und von internationalen Einflüssen geprägten Restaurants.

Cospaia

Seit 2005 serviert das Restaurant in der Nähe der noblen Einkaufsmeile Avenue Louise französisch-belgische Küche mit internationalem Touch. Hier treffen Design und kreative Küche perfekt aufeinander. Dies drückt sich auch im Inneren aus, in dessen Zentrum ein weißer, mit Stuck verzierter Raum steht, an dessen Wänden großformatige Porträts afrikanischer Stammesvertreter hängen. Auf der Karte stehen zum Beispiel Entenleberterrine mit Chutney und Dattelcreme, Suhsi, gegrillter Lachs, Lammkarree oder Kalbsnieren mit Senf, Wildreis und Champignons. www.cospaia.be

Restaurant Francois

Das in Brüssels Altstadt gelegene Restaurant ist vor allem auch bei Einheimischen beliebt. Das traditionsreiche Haus verfügt über zwei Gasträume mit einsehbarer Schauküche sowie einer Terrasse für den Sommer. Das Francois hat sich vor allem auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisiert. Klassische Miesmuscheln stehen ebenso auf der Speisekarte wie frische Austern, sibirischer Kaviar, Lachs, Kabeljau, Seezunge und verschiedene Hummergerichte. Essen wie Gott in Belgien. www.restaurant-francois.be

La Quincaillerie

Ein Besuch in diesem in einem ehemaligen Geschäft für Eisenwaren beheimateten Restaurant in der Rue du Page sollte bei einem Brüsselbesuch nicht fehlen. Der von einem Schüler des berühmten Jugenstilarchitekten Victor Horta gestaltete Raum erstreckt sich über mehrere Etagen und ist schon allein einen Besuch wert. Die Brasserie bietet authentisch französisch-belgische Küche mit einer großen Auswahl an Austern, Krustentieren wie Krebsen, Krabben, Hummer und Langusten, die man sich hier gerne als gemischte Meeresfrüchte-Platte bestellt. Neben Fischgerichten serviert man hier auch Bressehuhn, Steaks vom Angus Rind sowie Lamm. www.quincaillerie.be

