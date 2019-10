Brüssel: Party-Marathon bei La Démence

Es darf getanzt werden: Europas legendäre Partyreihe La Démence feiert Anfang November ihren 30. Geburtstag.

Sie gehört zu einer der besten und inzwischen auch ältesten LGBTIQ*-Partys der Welt. Die in der Regel zwölf Mal im Jahr stattfindende Partyreihe La Démence lockt jeweils tausende von Besuchern aus ganz Europa in Belgiens Hauptstadt Brüssel. Wie bereits in den letzten Jahren, wird der Geburtstag jeweils Anfang November mit einem mehrtägigen Partymarathon gefeiert. Zum 30-jährigen Jubiläum haben sich die Veranstalter einiges Einfallen lassen. Auftakt ist am 31.Oktober im Klub Fuse, in dem am folgenden Tag gleich weitergeht.

Am 2. November wird schließlich im Palais 12 mit über 6.000 Gästen gefeiert - Einlass ist ab 21 Uhr, die erste von zahlreichen Shows mit Gogo-Tänzern und Artisten beginnt um 23 Uhr. Zum Line-Up gehören u.a. Pagano (UK), Steven Redant (ES), Chris Bekker (DE), Sebastien Triumph (FR), Paul Heron (UK), John Dixon (FR), Ben Manson (FR), Jon Doe (DE), Mister Mola (BE) und viele andere. Wer dann vom Tanzen immer noch nicht genug hat, kann am Sonntag wieder im Fuse zur Closing Party vorbeischauen.

www.lademence.com

Weitere Infos zu Brüssel als LGBTIQ*-Reiseziel gibt es unter www.visit.brussels