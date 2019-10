Im Luxuszug von Venedig nach Paris

Premiere bei der Belmond-Gruppe. Die für ihre luxuriösen Hotels und Züge bekannte Marke nimmt erstmals in ihrer Geschichte eine Reise exklusiv für die LGBTIQ*-Community ins Programm. Mit dem Venice Simplen-Orient-Express werden gleich zwei der romantischsten Städte Europas verbunden: Venedig und Paris.

Die Reise vom 7. bis 9. November 2020 beginnt mit einer Nacht im luxuriösen Belmond Hotel Cipriani auf der Insel Giudecca - nur einen Steinwurf vom Markusplatz entfernt. Am Abend wird in den zum Hotel gehörenden „Kornkammern der Republik“, einem imposanten Festsaal, gemeinsam gefeiert. Am folgenden Tag besteigt man den legendären Venice Simplon-Orient-Express und begibt sich auf eine Zeitreise in den Ganz und Glamour der Roaming Twenties. Die Waggons stammen aus den 1920er und 1930er Jahren und wurden liebevoll restauriert. In der Bar Waggon „3674“ werden von den Stewards diesmal speziell für diese Reise kreierte Cocktails serviert. Die Reise über Nacht beinhaltet ein privates Zugabteil mit einem Rund-um-die-Uhr-Service, ein köstliches Abendessen mit vielen Überraschungen für die LGBTIQ*-Gäste. Am 9. November erreicht der Zug Paris, wo man ausgiebig Zeit hat, die Stadt mit alten und neuen Freunden zu erkunden. Der Preis pro Person bei Belegung eines Doppelzimmers bzw. eines gemeinsamen Schlafwagenabteils inklusive Gala Dinner und Frühstück im Hotel Cipriani,aller Mahlzeiten an Bord mit Wein, Bier und alkoholfreien Getränken beginnt ab ca. 3000 Euro.

Weitere Infos gibt es unter +1 0800 183 0781 oder reservations.us@belmond.com (Stichwort LGBTQ Special Departure / November 2020)

www.belmond.com