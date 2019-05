So feierte Brüssel den Belgian Pride 2019

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Belgian Pride 2019

Die CSD-Saison ist eröffnet. Mit dem Belgian Pride in Brüssel feierte die erste europäische Hauptstadt den ersten CSD in diesem Jahr. Zehntausende Besucher feierten in Brüssels Altstadt ein buntes aber auch politisches Fest mit einer Parade und einem großen Festival auf dem Kunstberg. Wir haben die schönsten Fotos!

