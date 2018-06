Schwules Sommer-Finale an der Ostsee

In diesem Jahr verlängert sich der schwule Sommer um ein prall gefülltes Premierenwochenende: Von Donnerstag, den 9. bis Sonntag, den 12.8. steigt in Heiligenhafen an der Ostsee das Beach Pride. Das erste schwule Sommer-Festival von der Community für die Community findet am Wochenende nach dem Hamburger CSD statt.

× Erweitern Foto: Christian Perl

Veranstaltet wird das Event des Sommers vom Beach Motel Heiligenhafen. In dem schicken Strandhaus im Hamptons-Style stehen euch 115 Zimmer und Suiten zur Verfügung – teilweise mit tollen Extras von Kooperationspartnern wie MINI, samova Tee oder COSMAN Interior ausgestattet. Direkt nebenan, aber ebenfalls direkt am Strand, bietet euch auch die Bretterbude kuschelige Butzen zum Übernachten an. Reserviert am besten schnell, die besten Zimmer mit direktem Meerblick gehen weg wie warme Semmeln!

× Erweitern Foto: Christian Perl

Schirmherrin und Gastgeberin ist Deutschlands frivolste und lauteste Dragqueen. Die Berliner Kodderschnauze Nina Queer ist die Schirmherrin vom Beach Pride und begleitet euch durch die vier Tage Tanzen, Daten, Feiern, Sport, Spaß und Wellness am Meer – übrigens nur rund 100 km von Hamburg entfernt.

Hier eine kleine Übersicht, was euch beim Beach Pride erwartet:

Tanzen

Tanzt euch warm! Beim „Beach Pride“ legen die besten DJs Europas auf: unter anderen sind Eduardo De La Torre, DJ Sunshine, die Londoner DJs SEXSHOOTERS und Nicky Dynamite dabei. Jeder Abend verspricht ein anderes Party-Konzept: mal Elektro, dann wieder eine White Party, eine Full-Moon-Night, 1970er-Dance oder eine Open-Air-Schaumparty – der Plan lautet immer: in langen Sommernächten am Strand abfeiern! Insgesamt sind zehn DJs am Start und sorgen auf täglich drei verschiedenen Klub-Events für Musik vom Feinsten. Außerdem eröffnet die Hamburger WunderBar für vier Tage eine Außenstation an der Ostsee.

× Erweitern Foto: Christian Perl

Aktivitäten

Es wird aber nicht nur gefeiert. Von Donnerstag bis Sonntag wartet ein abwechslungsreiches Programm auf euch. So bietet euch zum Beispiel das Gay-Cinema jeden Tag eine Auswahl an schwulen Klassikern, aktuellem New-Cinema und schwulem Indie-Kino. Leinen los heißt es bei einer Kutterfahrt auf der Ostsee und Kampf den Kilos bei den Workshops unserer Diät-Coaches. Dazwischen lässt es sich herrlich entspannen, am Strand oder beim abendlichen Open-Air-BBQ auf der Terrasse des Beach Motels.

Sport

Richtig ins Schwitzen kommt ihr mit Personal Trainer Manuel Tiedemann, der sonst die Stars fit macht. In seinen Kursen lernt ihr, wie ihr ohne Studio und Gewichte trotzdem einen Traumkörper bekommt. Damit der schön beweglich bleibt, geht’s am besten gleich weiter zu den Yoga-Kursen von Andreas Bleeck.

× Erweitern Foto: Christian Perl

Wellness

Nach dem Sport wieder runterkommen und entspannen könnt ihr im Spa des Beach Motels. Lasst euch von den Wellnessexperten von Kopf bis Fuß verwöhnen und hüpft auch mal in den eigenen Indoor-Pool. Abends steigt hier übrigens die Babylon-Night-Steam-Sauna.

Info

Rund 800 Schwule werden auf dem Festival erwartet. Wer trotzdem unerwartet allein bleibt, wendet sich an Date-Doktor Eric: der macht dich in Workshops fit für die Kontaktaufnahme am Strand oder im Internet.

www.beachpridefestival.de