Bayerischer Wald: Willkommen im queeren Bier- und Wohlfühlhotel

× Erweitern Foto: Gut Riedelsbach

Bernhard Sitter jun. und sein Mann Ewald führen zusammen mit der Familie in vierter Generation das Gut Riedelsbach – das erste Bier- und Wohlfühlhotel der Welt im Bayerischen Wald. Genuss und Entspannung werden hier groß geschrieben! Zum Genuss gehören freilich auch die Biere des Hauses. Ob „blond“, „schwarz“, Pils oder Saisonbier – in der eigenen Gasthausbrauerei entsteht bayerische Urkraft! Und Bernhard Sitter junior kennt sich aus, neben seinem Vater und seinem Schwager ist er diplomierter Biersommelier. Und nicht nur das, er kümmert sich als Chefkoch von Gut Riedelsbach auch ums leibliche Wohl. Geboten werden kulinarische Kreationen der gehobenen Küche mit bayerischem Einschlag. Aber natürlich auch die beliebten bayerischen Klassiker.

Foto: Gut Riedelsbach

Für die Entspannung sorgt nicht nur die Natur des Bayerischen Waldes, die man zum Beispiel per geliehenem E-bike genießen kann, sondern auch der ca. 2000 qm große Wellness-Bereich. Im Textilbereich gibt es u. a. eine große Außensauna und ein 34 Grad warmes Außensprudelbecken.

Im FKK-Bereich hat man die Wahl zwischen vier Saunen – Dampfkessel, Sudhaus, Hopfenkocher und der Panoramasauna. Auch eine Pärchen-Farblicht-Sauna gibt es sowie drei Ruheräume und einen großen FKK-Garten.

Absolutes Highlight ist aber der FKK-Skypool auf dem Dach. In 34,9 Grad warmem Wasser den Ausblick oder am späten Abend den Sternehimmel genießen zu können, was will man im Urlaub mehr! Für die LGBT-Community gibt es übrigens viele spezielle Angebote, wie den „Bier-Kuschel-Quickie“ von Sonntag bis Mittwoch. Am besten die Website für mehr Infos besuchen oder sich telefonisch beraten lassen. Wie die Entscheidung auch immer ausfällt, das Gut Riedelsbach bietet die perfekte Auszeit für jeden.

Gut Riedelsbach – Riedelsbach 12, 94089 Neureichenau, Tel.: 08583 96040, www.queer-bierhotel.de