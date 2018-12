Entspannen nach dem Mardi Gras

× Erweitern Foto: ohanaretreats.com Ohana Retreats Australien

Erst feiern, dann erholen: Ohana Retreats laden zu einem Erholungswochenende für Körper und Geist für schwule Männer ein. Im Anschluss an den Mardi Gras in Sydney findet das Programm vom 7. bis 10. März 2019 südlich von Brisbane in der Nähe von Byron Bay statt. In dem spektakulär auf einem Berggipfel gelegenen Luxus-Retreat Altitude 261 finden maximal 18 Personen Platz, die von dort aus den Panoramablick auf den Ozean genießen können.

Auf dem Programm stehen Aktivitäten wie Yoga, Meditation, Massagen, Reiten sowie Ausflüge an den Strand und zu Wasserfällen. Ein eigener Koch sorgt für gesunde und leckere Gerichte. Matt Mostyn, Gründer von Ohana Retreats und in der hawaiianischen Massagetechnik „Ka Huna“ ausgebildeter Masseur, erklärt die Bedeutung des Wortes Ohana (Familie) so: „Wir sind stolz darauf, ein Gefühl von Wärme, Charme und Inklusivität zu vermitteln und genau dieses Gefühl von „Nachhausekommen“ ist es, was unsere Wochenende so besonders macht.

Mehr Infos gibt es unter www.ohanaretreats.com