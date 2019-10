AROSA: Schneegestöber

Sie ist die wohl bekannteste schwul-lesbische Skiwoche in Europa. An die 600 Teilnehmende kommen jedes Jahr im Januar nach Arosa, um mit Gleichgesinnten auf den Pisten und abseits davon ihren Winterurlaub zu verbringen.

× Erweitern Foto: Jorge Pereira Arosa Gay Skiweek

Sonne satt. Dank seiner Lage bis auf über 2.800 Meter Höhe genießt das Wintersportgebiet Arosa Lenzerheide nicht nur einen Ruf als besonders schneesicher, sondern auch als eine der sonnigsten Bergregionen der Schweiz. Ski- und Snowboardfans können auf insgesamt 225 Pistenkilometern die Berghänge hinabfahren – dank der 2014 eröffneten Urdenbahn, die die Berggipfel zwischen Arosa und Lenzerheide innerhalb von fünf Minuten verbindet.

Zahlreiche Ermäßigungen

Spektakuläre Abfahrten durch glitzernden Pulverschnee und traumhafte Aussichten auf das Alpenpanorama von Graubünden sind nur ein Grund, warum sich die Arosa Gay Skiweek seit nunmehr zwanzig Jahren größter Beliebtheit erfreut. Es ist vor allem die Mischung von Schweizer und internationalen Gästen, die während des siebentägigen Events für eine ganz besondere Stimmung sorgt. Das Schweizer Bergdorf tut mit Regenbogenbeflaggung und jeder Menge Gastfreundschaft sein Übriges, um die LGBTIQ*-Community willkommen zu heißen. Dass eine Teilnahme in der sonst als teures Pflaster geltenden Schweiz durchaus erschwinglich ist, beweisen Pauschalangebote ab 620 Euro pro Person für eine Woche inklusive Skipass. Die Partnerhotels der Arosa Gay Ski Week reichen dabei von einfachen Ferienwohnungen bis zum luxuriösen 5-Sterne-Hotel Tschuggen Grand mit seinem grandiosen Spa und hauseigener Bergbahn, die die Gäste in wenigen Minuten auf die Piste nahe der Tschuggenhütte bringt. Die Hütte mit ihrer großen Sonnenterrasse ist zugleich Treffpunkt für die Teilnehmer der Gay Ski Week – sei es für ein zünftiges Mittagessen oder einen ersten Après-Ski bei einem Glas Aperol Spritz. Mit einem Event-Pass sichert man sich zudem nicht nur einen kostenlosen Liegestuhl, sondern bekommt neben freiem Eintritt zu den Partys auch zwanzig Prozent Rabatt auf die Ski- bzw. Snowboardmiete und erhält Ermäßigung auf Unterrichtsstunden.

× 1 von 4 Erweitern Foto: Jorge Pereira Arosa Gay Skiweek × 2 von 4 Erweitern Foto: Jorge Pereira Arosa Gay Skiweek × 3 von 4 Erweitern Foto: Jorge Pereira Arosa Gay Skiweek × 4 von 4 Erweitern Foto: Jorge Pereira Arosa Gay Skiweek Prev Next

Pool Party & Drag Race

Großer Beliebtheit erfreuen sich die geführten Ski- bzw. Snowboardtouren, die täglich während der gesamten Skiwoche stattfinden. Die Arosa Gay Ski Week startet am 18. Januar mit einem Meet & Greet sowie der Eröffnungsparty Break The Ice. Zu den weiteren Highlights gehören ein klassisches Konzert in der Dorfkirche, die Addicted Pool Party im Solbad des Hotels Altein sowie die White Snowball Party und das Drag Race am 24. Januar als krönende Abschlussveranstaltungen. Daneben gibt es jeden Abend spezielle Dinner-Events wie etwa ein Fondue Chinoise, eine Drag Dinner Show und einen Fondueplausch mit vorherigem Nachtschlitteln. Nach Arosa kommt man ab Zürich am einfachsten mit dem Zug. Zuerst mit dem InterCity nach Chur und von dort weiter mit dem romantischen Arosa-Express der Rhätischen Bahn. SWISS bietet auf Flügen nach Zürich einen Rabatt von bis zu zehn Prozent. Den Event-Code gibt es auf der Website der Arosa Gay Ski Week.

Arosa Gay Ski Week, 18. bis 25. Januar 2020

www.arosa-gayskiweek.com