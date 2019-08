Angels Flash Party: SuperHero! in Zürich

Street Parade, die grösste Techno-Party der Welt, findet am 10. August in Zürich statt. Im Vorjahr lockte der Umzug mehr als eine Million Fans elektronischer Musik in die Schweizer Hauptstadt. Auch 2019 wird wieder ganz Zürich mittanzen und das Wochenende Techno, Dubstep & Co widmen! Zahlreiche Veranstaltungen begleiten die Parade – für die vielen schwulen Besucher der Street Parade ist eine davon besonders interessant: Die Gay-Party Angels Flash Party: SuperHero.

× Erweitern Foto: Angels Flash Party

Angels ist der führende Organisator von Gay Parties in der Schweiz. In diesem Jahr findet die Neuauflage der großen Flash Party statt. Hierfür wurde als Eventlocation das berühmte Volkshaus im Herzen von Zürich ausgewählt – der ursprüngliche Veranstaltungsort früherer Angels Parties.

Das diesjährige Line-Up kann sich sehen lassen

Micky Friedmann DJ Micky Friedmann

An den Plattentellern stehen Deutschlands DJ-Superstar Micky Friedmann (Resident DJ Angels), Spaniens Stargast DJ Lydia Sanz (Resident DJ Circuit Festival & Amnesia Ibiza), DJ Allysson Luis (Resident DJ Angels) und DJ Ben Manson aus Frankreich (Superstar der queeren europäischen Technoszene).

Wohin soll man zuerst schauen? Die Party bietet haufenweise hübsche Kerle und heiße Gogo-Tänzer, die als Superhelden gekleidet sind. Doch das ist noch nicht alles: Es wird auch eine Pole-Dance-Show mit Marco Tornese, Pole-Dance-Weltmeister und Herrn Gay Switzerland geben!

Ihr wollt noch mehr? Die After Hour Abschlussparty findet am Sonntag von 6 bis 13 Uhr im Club Chilis statt.

Bombenstimmung, Superhelden, schillernde DJs, heiße Jungs – das Urteil ist eindeutig: Diese Party darf man nicht verpassen!

10.8, Volkshaus Zürich, Stauffacherstr. 60, Zürich, 22 Uhr - 6 Uhr

11.8., Chillis Night Club, Müllerstr.92, Zürich, 6 Uhr - 13 Uhr

Mehr Informationen zu queeren Locations in Zürich findet ihr hier: www.zuerich.com