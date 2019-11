Design am Berg

Die Therme im schweizerischen Örtchen Vals ist ein echtes Highlight für Architekturfans. Im benachbarten Designhotel 7132 erwartet die Gäste moderner Luxus und ein Sterne-Restaurant.

Das Wasser spielte in Vals schon immer eine bedeutende Rolle. Durchschnittlich achtzig Jahre dauert es, bis es sich in tausend Meter Tiefe im Gestein des Piz Arau mineralisiert und als St. Petersquelle am Fuß des Berges austritt. Als „Valser“ ist das Schweizer Mineralwasser in aller Munde. Doch seit 1996 ist die im Kanton Graubünden gelegene Gemeinde auch für Architekturfans interessant. Der Schweizer Architekt und Pritzker-Preisträger Peter Zumthor entwarf die hier stehende Felsentherme – ein minimalistischer Bau, dessen Wände aus tausenden polierter Gneisplatten bestehen, die aus einem nahe gelegenen Steinbruch stammen. Das Spiel aus Licht, Wasser und Fels schafft eine mystisch anmutende Atmosphäre.

Blick ins Valser Tal

Im Kontrast zum grauen Gneis setzen die 22 Zimmer des zur Preferred Hotels L.V.X. Collection gehörenden 5-Sterne-Hotels 7132 auf helle Farben und das natürliche Material Holz. Durch große Panoramafenster und Balkone bzw. Terrassen behalten die Gäste die Bergwelt des Valser Tals dabei stets im Blick. Die „Spa Deluxe“-Zimmer bieten dazu ein geräumiges Bad mit Dusche, Dampfbad und einer großen Badewanne mit Blick nach draußen. Die Penthouse-Suiten auf der obersten Etage wurden vom japanischen Architekten Kengo Kuma entworfen und überzeugen nicht nur durch ihre atemberaubende Aussicht und viel Privatsphäre, sondern beinhalten bei Buchung einen kostenfreien Transfer mit dem Helikopter vom Flughafen Zürich.

Kulinarik der Spitzenklasse

Auch kulinarisch setzt das 7132 auf Spitzenklasse. Mit dem kreativen Einsatz regionaler Produkte erkochte sich Head Chef Mitja Birlo im Restaurant Silver zwei Michelin-Sterne. Das ebenfalls im Hotel befindliche Restaurant Red setzt dagegen auf Klassiker, frischen Fisch, Meeresfrüchte und Fleisch von bester Qualität. Zum Frühstück gibt es Eier von Valser Hühnern, Käse, Joghurt und Butter aus der Milch von hoteleigenen Kühen sowie Brote und Gebäck aus der im Hotel befindlichen Bäckerei.

Ab in die Schweizer Bergwelt

Tagsüber lockt die Schweizer Bergwelt zu Ausflügen in die Natur – etwa zu einer einfachen Wanderung entlang des Panoramawegs von Gadastatt über ein Hochmoor zum Zervreila-Stausee mit einem großartigen Blick auf den Gipfel des Zervreilahorns. In der Nacht haben die Gäste des 7132 Hotels jeweils mittwochs, freitags und sonntags die Gelegenheit, die Therme ganz exklusiv zwischen 23 und 1 Uhr zu nutzen, und auch morgens zwischen 7 und 11 Uhr ist der Besuch ausschließlich Hotelgästen vorbehalten.

7132 Hotel, Vals, Schweiz

