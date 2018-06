5DaysOfSummer

× Erweitern Foto: Fotolia

Die Küste und Landschaft der Emilia-Romagna birgt den Stoff aus dem Märchen gemacht sind. Während in Mailand um die Wette geshoppt wird bis die Kreditkarte glüht und vor Sardinien abenteuerliche Wellen auf dem Surfbrett bezwungen werden, bietet die Region im Nordosten Italiens kleine bis mittelgroße Städte, die noch viel von ihrer historischen Architektur bewahrt haben. Gleichzeitig kann man nirgends so vielfältig original-italienisch essen wie hier. Kultur und Kulinarik sind die zwei ganz großen Zugpferde dieser spannenden Reisedestinationen.

Und haben wir die 100 Kilometer Strand schon erwähnt? Immer im Juli erstrahlt dieser übrigens ganz in Pink. In und rund um Rimini findet dann die Notte Rosa statt, die in über 300 Locations mehr als 2 Millionen Besucher jedes Jahr empfängt. Mate ist mit vier unserer Influencer dabei. Ab dem 4. Juli berichten wir jeden Tag live auf unseren Facebook-Fanpages (Mate, Männer, Spartacus Traveler) und auf den Instagram-Accounts unserer Jungs von unserem Trip nach Italien.

Einfach diesen Profilen folgen und keines unserer Abenteuer verpassen: