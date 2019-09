Es gibt diese Momente, in denen der Name „Malta“ einen ganz besonderen Charme entwickelt. Im Frühherbst zum Beispiel, wenn die Temperaturen langsam, aber sicher sinken, die ersten Herbststürme bunte Blätter von den Bäumen fegen und der Regen sanft gegen die Fenster prasselt.

Zugegeben: Der Herbst kann romantisch sein. Aber „Malta“ klingt eben nach den Verheißungen des Sommers: nach Sonne, die vom wolkenlosen Himmel scheint, nach dem Meer, das warm genug ist, um hineinzuhüpfen, und nach leichten Drinks, die man abends mit neuen Freunden auf einer Dachterrasse unterm Sternenhimmel genießt. Malta steht aber als auch für eine liberale Gesellschaft und ist in Europa eines der schwulenfreundlichsten Länder überhaupt.

× Erweitern Foto: T. Sauer Malta

Auch auf der südlich von Sizilien gelegenen Urlaubsinsel begeht man das 50. Jubiläum von Stonewall. Unter dem Motto „From Riots to Rainbows“ feiert die Szene in der Hauptstadt Valletta und anderen Orten ein einwöchiges Pride-Festival. Auf dem Programm stehen zum Beispiel eine Pride Fashion Night, diverse Kulturveranstaltungen, eine Bootsparty und ein Pride auf der Nachbarinsel Gozo. Höhepunkt ist die Parade mit abschließen- dem Konzert am 14. September in Valletta – und wir sind mit dabei!

Zusammen mit vier unserer Models begeben wir uns auf die Sehnsuchtsinsel und berichten ab dem 11. September live auf den Instagram-Profilen unserer Influencer und auf den Facebook-Fanpages von Mate, Männer und Spartacus Traveler von unserer Reise. /// Watch out for #5DaysOfMalta